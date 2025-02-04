https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/bganba-poruchil-minfinu-soglasovyvat-sanktsionirovanie-raskhodov-byudzhetnoy-sistemy--1053617935.html

Бганба поручил Минфину согласовывать санкционирование расходов бюджетной системы

Бганба поручил Минфину согласовывать санкционирование расходов бюджетной системы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минфину Абхазии поручено осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра Валерием... 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T20:20+0300

2025-02-04T20:20+0300

2025-02-04T20:50+0300

в абхазии

министерство финансов абхазии

абхазия

валерий бганба

кабмин абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1d/1043391252_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b19e1969c8d8d95ae9cb7f0a95e2ef9.jpg

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минфину Абхазии поручено осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра Валерием Бганба по нескольким направлениям. Распоряжение подписал и.о. премьер-министра в целях усиления контроля за эффективным использованием средств. Оно будет действовать до 31 марта 2025 года Речь идет о расходах на:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство финансов абхазии, абхазия, валерий бганба, кабмин абхазии