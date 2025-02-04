https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/bganba-poruchil-minfinu-soglasovyvat-sanktsionirovanie-raskhodov-byudzhetnoy-sistemy--1053617935.html
Бганба поручил Минфину согласовывать санкционирование расходов бюджетной системы
Бганба поручил Минфину согласовывать санкционирование расходов бюджетной системы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минфину Абхазии поручено осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра Валерием... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T20:20+0300
2025-02-04T20:20+0300
2025-02-04T20:50+0300
в абхазии
министерство финансов абхазии
абхазия
валерий бганба
кабмин абхазии
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минфину Абхазии поручено осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра Валерием Бганба по нескольким направлениям. Распоряжение подписал и.о. премьер-министра в целях усиления контроля за эффективным использованием средств. Оно будет действовать до 31 марта 2025 года Речь идет о расходах на:
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министерство финансов абхазии, абхазия, валерий бганба, кабмин абхазии
министерство финансов абхазии, абхазия, валерий бганба, кабмин абхазии
Бганба поручил Минфину согласовывать санкционирование расходов бюджетной системы
20:20 04.02.2025 (обновлено: 20:50 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минфину Абхазии поручено осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра Валерием Бганба по нескольким направлениям.
Распоряжение подписал и.о. премьер-министра в целях усиления контроля за эффективным использованием средств. Оно будет действовать до 31 марта 2025 года
ремонтно-восстановительные работы;
приобретение основных средств,
осуществление выплат по внешним обязательствам;
представительские расходы;
осуществление выплат по обязательствам государства по принятым судебным решениям судов Абхазии.