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В Кабмине прошло совещание с силовиками в преддверии выборов президента
В Кабмине прошло совещание с силовиками в преддверии выборов президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. И. о. президента Валерий Бганба поручил правоохранителям в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T20:48+0300
2025-02-04T20:48+0300
2025-02-04T20:49+0300
в абхазии
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. И. о. президента Валерий Бганба поручил правоохранителям в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего выборного законодательства. Сегодня Бганба провел совещание с руководителями силовых структур. Ранее ЦИК Абхазии обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента. Центризбирком также попросил организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
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кабмин абхазии, силовики, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
кабмин абхазии, силовики, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
В Кабмине прошло совещание с силовиками в преддверии выборов президента
20:48 04.02.2025 (обновлено: 20:49 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. И. о. президента Валерий Бганба поручил правоохранителям в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего выборного законодательства.
Сегодня Бганба провел совещание с руководителями силовых структур.
Участники обсудили обеспечение соблюдения Закона "О выборах президента Республики Абхазия".
Ранее ЦИК Абхазии обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента.
Центризбирком также попросил организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.