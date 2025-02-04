https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/bganba-provel-soveschanie-s-silovikami-v-preddverii-vyborov-prezidenta-1053618087.html

В Кабмине прошло совещание с силовиками в преддверии выборов президента

В Кабмине прошло совещание с силовиками в преддверии выборов президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. И. о. президента Валерий Бганба поручил правоохранителям в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего... 04.02.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. И. о. президента Валерий Бганба поручил правоохранителям в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего выборного законодательства. Сегодня Бганба провел совещание с руководителями силовых структур. Ранее ЦИК Абхазии обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента. Центризбирком также попросил организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.

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кабмин абхазии, силовики, абхазия, выборы президента абхазии - 2025