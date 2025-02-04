https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/bolee-150-direktorov-abkhazskikh-shkol-proydut-povyshenie-kvalifikatsii-v-pyatigorske-1053615815.html

Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации в Пятигорске

Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации в Пятигорске

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T18:51+0300

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2025-02-04T18:51+0300

в абхазии

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россия

учителя

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске. Ведущие российские эксперты в области образования поделятся с коллегами опытом, методическими материалами, сформируют комплекс мероприятий для реализации. Об участии абхазских учителей в программе центра "Машук" ранее заявлял первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

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