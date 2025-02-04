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https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/bolee-150-direktorov-abkhazskikh-shkol-proydut-povyshenie-kvalifikatsii-v-pyatigorske-1053615815.html
Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации в Пятигорске
Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации в Пятигорске
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске. Ведущие российские эксперты в области образования поделятся с коллегами опытом, методическими материалами, сформируют комплекс мероприятий для реализации. Об участии абхазских учителей в программе центра "Машук" ранее заявлял первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
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абхазия, россия, учителя

Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации в Пятигорске

18:51 04.02.2025
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота образовательного центра "Машук" в Пятигорске
Работа образовательного центра Машук в Пятигорске - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Денис Абрамов
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Более 150 директоров абхазских школ пройдут повышение квалификации на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске.
"Уверен, что все это послужит укреплению межгосударственных связей и развитию интеграционных процессов в образовательной сфере", — отметил гендиректор Центра знаний "Машук" Антон Сериков.
Ведущие российские эксперты в области образования поделятся с коллегами опытом, методическими материалами, сформируют комплекс мероприятий для реализации.
Об участии абхазских учителей в программе центра "Машук" ранее заявлял первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
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