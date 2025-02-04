https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/gosudarstvennoy-vetsluzhbe-abkhazii-porucheno-organizovat-otstrel-volkov-i-shakalov-1053613133.html

Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов

Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

ветеринарные службы

волки

шакалы

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года. Распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2025 год" подписал и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Финансирование расходов будет осуществляться из резервного фонда Кабмина. МЧС, главам местных администраций и СЭС поручено оказать содействие при утилизации и захоронении туш диких животных.

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абхазия, ветеринарные службы, волки, шакалы