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Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов
Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T16:30+0300
2025-02-04T16:30+0300
2025-02-04T17:16+0300
в абхазии
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ветеринарные службы
волки
шакалы
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года. Распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2025 год" подписал и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Финансирование расходов будет осуществляться из резервного фонда Кабмина. МЧС, главам местных администраций и СЭС поручено оказать содействие при утилизации и захоронении туш диких животных.
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абхазия, ветеринарные службы, волки, шакалы
абхазия, ветеринарные службы, волки, шакалы
Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов
16:30 04.02.2025 (обновлено: 17:16 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года.
Распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2025 год" подписал и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
5556 рублей составит вознаграждение населению и охотникам за одного уничтоженного волка;
2779 рублей – за одного шакала.
Финансирование расходов будет осуществляться из резервного фонда Кабмина.
МЧС, главам местных администраций и СЭС поручено оказать содействие при утилизации и захоронении туш диких животных.