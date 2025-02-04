https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/gvindzhiya-rossiyskie-vuzy-okazali-podderzhku-abkhazii-v-trudnye-90-e-gody-1053607001.html

Гвинджия: российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы

Гвинджия: российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы, заявил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ... 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T13:23+0300

2025-02-04T13:23+0300

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы, заявил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия. Благодаря тому, что вузы РФ принимали студентов из Абхазии, появились высокопрофессиональные специалисты, которые потом вернулись на родину и стали работать в больницах, школах и в других важных сферах. По его словам, аспирантура для молодых ученых из Абхазии — это единственный возможный способ расти в научном плане. "И здесь Россия для нас — это единственный источник, основной для того, чтобы расти и повышать свою квалификацию. Поэтому для нас Россия во всех отношениях – это ключевой партнер, друг. И помощник во всех этих проектах".

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