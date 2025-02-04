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Гвинджия: российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы
Гвинджия: российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы, заявил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T13:23+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы, заявил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия. Благодаря тому, что вузы РФ принимали студентов из Абхазии, появились высокопрофессиональные специалисты, которые потом вернулись на родину и стали работать в больницах, школах и в других важных сферах. По его словам, аспирантура для молодых ученых из Абхазии — это единственный возможный способ расти в научном плане. "И здесь Россия для нас — это единственный источник, основной для того, чтобы расти и повышать свою квалификацию. Поэтому для нас Россия во всех отношениях – это ключевой партнер, друг. И помощник во всех этих проектах".
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абхазия, россия, вузы, образование
абхазия, россия, вузы, образование
Гвинджия: российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы
13:23 04.02.2025 (обновлено: 13:58 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Российские вузы оказали поддержку Абхазии в трудные 90-е годы, заявил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия.
Благодаря тому, что вузы РФ принимали студентов из Абхазии, появились высокопрофессиональные специалисты, которые потом вернулись на родину и стали работать в больницах, школах и в других важных сферах.
"У нас большое количество взаимных проектов и соглашений с российскими вузами. С МГУ где-то шесть мероприятий в год, а с МПГУ — четыре. Сейчас около 80 двусторонних договоров с российскими вузами", – отметил Гвинджия.
По его словам, аспирантура для молодых ученых из Абхазии — это единственный возможный способ расти в научном плане.
"И здесь Россия для нас — это единственный источник, основной для того, чтобы расти и повышать свою квалификацию. Поэтому для нас Россия во всех отношениях – это ключевой партнер, друг. И помощник во всех этих проектах".