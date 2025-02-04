https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/insomar-predstavil-rezultaty-oprosa-sredi-zhiteley-abkhazii-v-preddverii-vyborov-1053618702.html

Результаты опроса ИНСОМАР подтвердили, что фаворит президентских выборов Бадра Гунба

Результаты опроса ИНСОМАР подтвердили, что фаворит президентских выборов Бадра Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты еще одного опроса свидетельствуют о том, что фаворит президентских выборов в Абхазии определился и не меняется. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T21:02+0300

2025-02-04T21:02+0300

2025-02-04T21:07+0300

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абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты еще одного опроса свидетельствуют о том, что фаворит президентских выборов в Абхазии определился и не меняется.На втором месте следует Адгур Ардзинба с результатом 33%.У Роберта Аршба - 12%, Олега Барциц - 5%, Адгура Хурхумал - 2%.Это последнее исследование общественного мнения, разрешенное по законодательству Абхазии. Лидерство Гунба подтвердили все социологические агентства, проводившие опрос.Досрочные выборы президента пройдут в республике 15 февраля.

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опросы, абхазия, выборы президента абхазии - 2025