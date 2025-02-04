https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/insomar-predstavil-rezultaty-oprosa-sredi-zhiteley-abkhazii-v-preddverii-vyborov-1053618702.html
Результаты опроса ИНСОМАР подтвердили, что фаворит президентских выборов Бадра Гунба
Результаты опроса ИНСОМАР подтвердили, что фаворит президентских выборов Бадра Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты еще одного опроса свидетельствуют о том, что фаворит президентских выборов в Абхазии определился и не меняется. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T21:02+0300
2025-02-04T21:02+0300
2025-02-04T21:07+0300
в абхазии
опросы
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1c/1032509095_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c3074d0d9e7c84145791e4f4d2e57980.jpg
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты еще одного опроса свидетельствуют о том, что фаворит президентских выборов в Абхазии определился и не меняется.На втором месте следует Адгур Ардзинба с результатом 33%.У Роберта Аршба - 12%, Олега Барциц - 5%, Адгура Хурхумал - 2%.Это последнее исследование общественного мнения, разрешенное по законодательству Абхазии. Лидерство Гунба подтвердили все социологические агентства, проводившие опрос.Досрочные выборы президента пройдут в республике 15 февраля.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1c/1032509095_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e706f4bb1d3acc6c61a5aaa39acf2bd6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
опросы, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
опросы, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
Результаты опроса ИНСОМАР подтвердили, что фаворит президентских выборов Бадра Гунба
21:02 04.02.2025 (обновлено: 21:07 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты еще одного опроса свидетельствуют о том, что фаворит президентских выборов в Абхазии определился и не меняется.
По данным ИНСОМАР, им стал Бадра Гунба. За него выразили готовность проголосовать 41% опрошенных.
На втором месте следует Адгур Ардзинба с результатом 33%.
У Роберта Аршба - 12%, Олега Барциц - 5%, Адгура Хурхумал - 2%.
Это последнее исследование общественного мнения, разрешенное по законодательству Абхазии. Лидерство Гунба подтвердили все социологические агентства, проводившие опрос.
Досрочные выборы президента пройдут в республике 15 февраля.