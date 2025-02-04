Кондратьев: России и Абхазии нужно двигаться вперед в едином направлении

"Все прекрасно ощутили на себе, что попытки раскачать ситуацию всегда ведут к ухудшению благосостояния жителя республики. Крайне важно понимать, что сегодня нужно избрать всенародно признанного президента, который сформировал бы политические силы таким образом, чтобы и в Парламенте и в Правительстве республики были представлены все слои населения, дабы можно было в пропорциональном подходе обеспечить интересы каждого жителя республики, чтобы наступили политические мир и согласие. Любые попытки "революционного" подхода всегда ведут к перекрою и политических, и экономических устоев республики, что неизбежно отбрасывает республику назад и прямым способом влияет на благополучие и покупательскую способность населения. Каждый житель Абхазии ощутил на себе, что людям, которым нельзя доверять, никогда никто не даст денег, не протянет руку помощи", - считает Кондратьев.