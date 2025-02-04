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Кондратьев: России и Абхазии нужно двигаться вперед в едином направлении
Кондратьев: России и Абхазии нужно двигаться вперед в едином направлении
Sputnik Абхазия
Абхазия готовится к внеочередным выборам. О том, как достичь политической стабильности в стране, в эфире радио Sputnik говорили с российским военным и... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T17:18+0300
2025-02-04T17:18+0300
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Такие обстоятельства: Кондратьев
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Кондратьев
Кондратьев убежден, что каждый гражданин Абхазии должен понять для самого себя, что сегодня необходимо для того, чтобы страну перестало так "штормить", чтобы наступила политическая стабильность и вслед за этим - экономическое процветание. Политик напомнил, что россияне и абхазы в силу исторической общности являются двумя братскими народами, неразделенными никакими барьерами. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, политика, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, политика, аудио
Кондратьев: России и Абхазии нужно двигаться вперед в едином направлении
17:18 04.02.2025 (обновлено: 17:35 04.02.2025)
Абхазия готовится к внеочередным выборам. О том, как достичь политической стабильности в стране, в эфире радио Sputnik говорили с российским военным и государственным деятелем Алексеем Кондратьевым.
Кондратьев убежден, что каждый гражданин Абхазии должен понять для самого себя, что сегодня необходимо для того, чтобы страну перестало так "штормить", чтобы наступила политическая стабильность и вслед за этим - экономическое процветание.
"Все прекрасно ощутили на себе, что попытки раскачать ситуацию всегда ведут к ухудшению благосостояния жителя республики. Крайне важно понимать, что сегодня нужно избрать всенародно признанного президента, который сформировал бы политические силы таким образом, чтобы и в Парламенте и в Правительстве республики были представлены все слои населения, дабы можно было в пропорциональном подходе обеспечить интересы каждого жителя республики, чтобы наступили политические мир и согласие. Любые попытки "революционного" подхода всегда ведут к перекрою и политических, и экономических устоев республики, что неизбежно отбрасывает республику назад и прямым способом влияет на благополучие и покупательскую способность населения. Каждый житель Абхазии ощутил на себе, что людям, которым нельзя доверять, никогда никто не даст денег, не протянет руку помощи", - считает Кондратьев.
Политик напомнил, что россияне и абхазы в силу исторической общности являются двумя братскими народами, неразделенными никакими барьерами.
"Мы вместе в любом случае. Нам нужно друг друга поддерживать и двигаться вперед в едином направлении, по единой дороге. Другой судьбы у нас нет. Нам так завещали предки, и нашим внукам предстоит жить вместе", - отметил Алексей Кондратьев.