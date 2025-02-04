https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/mintrans-kazakhstana-opublikoval-predvaritelnyy-otchet-aviakatastrofy-v-aktau-1053617802.html

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет авиакатастрофы в Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет авиакатастрофы в Актау

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет авиакатастрофы в Актау. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T19:20+0300

2025-02-04T19:20+0300

2025-02-04T20:31+0300

казахстан

авиакатастрофы

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет авиакатастрофы в Актау.Бортпроводник доложил пилоту, что взорвались два сиденья на задних рядах. После чего экипаж самолёта запросил у диспетчера Грозного погоду в Минводах, потом в Махачкале, потом экипаж решил возвращаться в Баку, а в конце концов - лететь в Актау. Из глухих повреждений в киле самолета извлечено большое количество посторонних объектов — после изучения комиссией по расследованию их направили на дополнительную судебную экспертизу. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы. Они обнаружены в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления, на левом двигателе и левом крыле воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму. Отчет носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности.

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казахстан, авиакатастрофы