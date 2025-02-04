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Начисления пенсий, пособий и доплат в Абхазии за 2024 год

Начисления пенсий, пособий и доплат в Абхазии за 2024 год

Sputnik Абхазия

1,5 миллиарда рублей — сумма начисленных пенсий, пособий и доплат в Абхазии за 2024 год. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

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1,5 миллиарда рублей — сумма начисленных пенсий, пособий и доплат в Абхазии за 2024 год. Это на 237,9 миллиона рублей больше, чем в 2023 году. С января 2024 года были повышены размеры пенсий 11 категориям пенсионеров, это более 5 000 человек, сообщил "Апсныпресс" глава Пенсионного фонда Денис Гулария.С июля прошлого года фонд также повысил на 1000 рублей пенсии гражданам Абхазии, не являющимся получателями пенсий иностранного государства. На 1 января этого года пенсии и пособия в Абхазии получают 48820 человек.

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