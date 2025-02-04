https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rekonstruktsiya-pogranpunkta-adler-sokratit-ocheredi-iz-avtomobiley-i-lyudey-1053609113.html

Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей

Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную... 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T15:15+0300

2025-02-04T15:15+0300

2025-02-04T15:15+0300

в абхазии

россия

абхазия

государственная граница

таможня

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/03/1053601855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c004937f36c16525c456ad4b218b480c.jpg

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Уже обустроен стройгородок и демонтированы объекты старого пешеходного погранперехода. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, государственная граница, таможня