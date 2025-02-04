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Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей
Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T15:15+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Уже обустроен стройгородок и демонтированы объекты старого пешеходного погранперехода. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.
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россия, абхазия, государственная граница, таможня
россия, абхазия, государственная граница, таможня
Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
"Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией самый загруженный по объему пассажирского трафика в стране. Ежедневно государственную границу здесь пересекает более 35 тысяч человек и до 8 тысяч транспортных средств. В высокий курортный сезон эти показатели еще выше", — говорится в заявлении.
Уже обустроен стройгородок и демонтированы объекты старого пешеходного погранперехода.
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.