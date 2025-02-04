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https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rekonstruktsiya-pogranpunkta-adler-sokratit-ocheredi-iz-avtomobiley-i-lyudey-1053609113.html
Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей
Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Уже обустроен стройгородок и демонтированы объекты старого пешеходного погранперехода. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.
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россия, абхазия, государственная граница, таможня
россия, абхазия, государственная граница, таможня

Реконструкция погранпункта "Адлер" сократит очереди из автомобилей и людей

15:15 04.02.2025
© Foto / ФТС России | ProТаможнюНачальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска "Адлер"
Начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2025
© Foto / ФТС России | ProТаможню
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Реконструкция погранпункта "Адлер" на российско-абхазской границе сократит очереди из автомобилей и людей, увеличит пропускную мощность, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией самый загруженный по объему пассажирского трафика в стране. Ежедневно государственную границу здесь пересекает более 35 тысяч человек и до 8 тысяч транспортных средств. В высокий курортный сезон эти показатели еще выше", — говорится в заявлении.

Уже обустроен стройгородок и демонтированы объекты старого пешеходного погранперехода.
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.
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