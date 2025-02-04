https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rezultaty-oprosa-vtsiom-podtverdili-liderstvo-badry-gunba-na-predstoyaschikh-vyborakh--1053618385.html

Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах

Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии. Его ближайшего оппонента Адгура Ардзинба выразили готовность поддержать лишь 27,3%. Сегодня — последний день, когда социологи, согласно закону, имеют право публиковать результаты опросов. Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.

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