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Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах
Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии. Его ближайшего оппонента Адгура Ардзинба выразили готовность поддержать лишь 27,3%. Сегодня — последний день, когда социологи, согласно закону, имеют право публиковать результаты опросов. Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.
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Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах
СУХУМ, 4 фев - Sputnik.
Результаты опроса ВЦИОМ
подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии.
Согласно электоральному расчету, Бадра Гунба лидирует с показателем 42,3% избирателей.
Его ближайшего оппонента Адгура Ардзинба выразили готовность поддержать лишь 27,3%.
Сегодня — последний день, когда социологи, согласно закону, имеют право публиковать результаты опросов.
Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.