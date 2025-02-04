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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rezultaty-oprosa-vtsiom-podtverdili-liderstvo-badry-gunba-na-predstoyaschikh-vyborakh--1053618385.html
Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах
Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии. Его ближайшего оппонента Адгура Ардзинба выразили готовность поддержать лишь 27,3%. Сегодня — последний день, когда социологи, согласно закону, имеют право публиковать результаты опросов. Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.
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вциом, опросы, абхазия

Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих выборах

20:54 04.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Человек с телефоном в руках
Человек с телефоном в руках - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Результаты опроса ВЦИОМ подтвердили лидерство Бадры Гунба на предстоящих президентских выборах в Абхазии.
Согласно электоральному расчету, Бадра Гунба лидирует с показателем 42,3% избирателей.
Его ближайшего оппонента Адгура Ардзинба выразили готовность поддержать лишь 27,3%.
Сегодня — последний день, когда социологи, согласно закону, имеют право публиковать результаты опросов.
Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля.
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