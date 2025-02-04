https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rossiya-obespechit-abkhaziyu-shkolnymi-avtobusami-1053604227.html

Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами

Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя... 04.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-04T09:45+0300

2025-02-04T09:45+0300

2025-02-04T10:12+0300

в абхазии

абхазия

россия

школьные автобусы

школы

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию. Сергей Кириенко заявил в ходе своего визита, что Россия поможет всем школам Абхазии решить свои первоочередные задачи. А абхазские учителя смогут повысить квалификацию в центре "Машук" в Пятигорске, созданном по поручению Владимира Путина.

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абхазия, россия, школьные автобусы, школы