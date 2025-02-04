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Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами
Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя... 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T09:45+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию. Сергей Кириенко заявил в ходе своего визита, что Россия поможет всем школам Абхазии решить свои первоочередные задачи. А абхазские учителя смогут повысить квалификацию в центре "Машук" в Пятигорске, созданном по поручению Владимира Путина.
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абхазия, россия, школьные автобусы, школы
абхазия, россия, школьные автобусы, школы
Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами
09:45 04.02.2025 (обновлено: 10:12 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Россия обеспечит Абхазию школьными автобусами. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию.
Как сообщила в эфире радио Sputnik первый заместитель и.о. министра просвещения Ада Кварчелия, уже в феврале сельские школы, которые в этом нуждаются, получат новые автобусы.
Сергей Кириенко заявил в ходе своего визита, что Россия поможет всем школам Абхазии решить свои первоочередные задачи. А абхазские учителя смогут повысить квалификацию в центре "Машук" в Пятигорске, созданном по поручению Владимира Путина.