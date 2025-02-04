https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/sochinskie-tamozhenniki-presekli-dvoynuyu-kontrabandu-sigaret-iz-abkhazii-1053606187.html

Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии

Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли двойную контрабанду сигарет из Абхазии. 04.02.2025, Sputnik Абхазия

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таможня

адлер

абхазия

россия

контрабанда

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли двойную контрабанду сигарет из Абхазии.В автомобиле CHERY A15 после снятия задних колес и подкрылок нашли 320 пачек (6400 штук) сигарет марки Gagra, произведенных в Абхазии.Еще 160 пачек пытался ввезти в Россию гражданин Абхазии под задним сиденьем и под обшивкой потолка ВАЗ 21043.Вся продукция и автомобили изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.

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таможня, адлер, абхазия, россия, контрабанда