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Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии
Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли двойную контрабанду сигарет из Абхазии. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T11:31+0300
2025-02-04T11:31+0300
2025-02-04T14:57+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли двойную контрабанду сигарет из Абхазии.В автомобиле CHERY A15 после снятия задних колес и подкрылок нашли 320 пачек (6400 штук) сигарет марки Gagra, произведенных в Абхазии.Еще 160 пачек пытался ввезти в Россию гражданин Абхазии под задним сиденьем и под обшивкой потолка ВАЗ 21043.Вся продукция и автомобили изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.
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таможня, адлер, абхазия, россия, контрабанда
таможня, адлер, абхазия, россия, контрабанда
Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии
11:31 04.02.2025 (обновлено: 14:57 04.02.2025)
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли двойную контрабанду сигарет из Абхазии.
В автомобиле CHERY A15 после снятия задних колес и подкрылок нашли 320 пачек (6400 штук) сигарет марки Gagra, произведенных в Абхазии.
Водитель утверждал, что не везет товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС. Позже он признался, что умышленно спрятал сигареты.
Еще 160 пачек пытался ввезти в Россию гражданин Абхазии под задним сиденьем и под обшивкой потолка ВАЗ 21043.
Вся продукция и автомобили изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.