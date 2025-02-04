Такие обстоятельства: Авидзба о политических процессах в Абхазии

"Мы с Сергеем Владиленовичем говорим друг про друга: дважды земляки. Я родился в Сочи и жил в Сухуме, а он родился в Сухуме и жил в Сочи. Когда мы с ним прошлись по Сухуму, он с большим трепетом вспоминал, где что было раньше. Видно, что он все помнит и для него это все родное".