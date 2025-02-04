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Такие обстоятельства: Авидзба о политических процессах в Абхазии
Такие обстоятельства: Авидзба о политических процессах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik о встрече с Сергеем Кириенко и перспективах развития Абхазии. 04.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-04T10:25+0300
2025-02-04T10:25+0300
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Такие обстоятельства: Авидзба о политических процессах в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Авидзба о политических процессах в Абхазии
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о политических процессах в Абхазии и будущем республики, рассказал, почему добровольцы из республики сейчас воюют в зоне спецоперации, а также о том, как прошла встреча с Сергеем Кириенко. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Авидзба о политических процессах в Абхазии
10:25 04.02.2025 (обновлено: 10:33 04.02.2025)
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik о встрече с Сергеем Кириенко и перспективах развития Абхазии.
Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о политических процессах в Абхазии и будущем республики, рассказал, почему добровольцы из республики сейчас воюют в зоне спецоперации, а также о том, как прошла встреча с Сергеем Кириенко.
"Мы с Сергеем Владиленовичем говорим друг про друга: дважды земляки. Я родился в Сочи и жил в Сухуме, а он родился в Сухуме и жил в Сочи. Когда мы с ним прошлись по Сухуму, он с большим трепетом вспоминал, где что было раньше. Видно, что он все помнит и для него это все родное".