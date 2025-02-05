https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/abkhaziya-napravila-voennym-rf-bolee-700-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-s-nachala-svo-1053629941.html

Абхазия направила военным РФ более 700 тонн гуманитарной помощи с начала СВО

Абхазия направила военным РФ более 700 тонн гуманитарной помощи с начала СВО

Sputnik Абхазия

Политический деятель выразил мнение о необходимости ввести для ветеранов СВО такие же льготы, как и для участников Отечественной войны народа Абхазии. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T22:17+0300

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2025-02-05T22:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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абхазия

безопасность

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Абхазия направила более 700 тонн гуманитарной помощи российским военным за время СВО.Этот груз формировался всем абхазским обществом, рассказал Бадра Гунба.По его словам, в республике нужно ввести такие же льготы для ветеранов СВО, как и для участников Отечественной войны народа Абхазии.Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.

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