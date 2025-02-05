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Абхазия направила военным РФ более 700 тонн гуманитарной помощи с начала СВО
Абхазия направила военным РФ более 700 тонн гуманитарной помощи с начала СВО
Sputnik Абхазия
Политический деятель выразил мнение о необходимости ввести для ветеранов СВО такие же льготы, как и для участников Отечественной войны народа Абхазии. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T22:17+0300
2025-02-05T22:17+0300
2025-02-05T22:17+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Абхазия направила более 700 тонн гуманитарной помощи российским военным за время СВО.Этот груз формировался всем абхазским обществом, рассказал Бадра Гунба.По его словам, в республике нужно ввести такие же льготы для ветеранов СВО, как и для участников Отечественной войны народа Абхазии.Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.
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россия, гуманитарная помощь, абхазия, безопасность
россия, гуманитарная помощь, абхазия, безопасность
Абхазия направила военным РФ более 700 тонн гуманитарной помощи с начала СВО
Политический деятель выразил мнение о необходимости ввести для ветеранов СВО такие же льготы, как и для участников Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Абхазия направила более 700 тонн гуманитарной помощи российским военным за время СВО.
Этот груз формировался всем абхазским обществом, рассказал Бадра Гунба.
"Мы помним добро. Я поддерживаю участие наших граждан в СВО. Мы помним, что более 100 российских солдат и офицеров погибли, защищая границы Абхазии", - сказал он.
По его словам, в республике нужно ввести такие же льготы для ветеранов СВО, как и для участников Отечественной войны народа Абхазии.
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.