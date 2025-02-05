https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/abkhaziya-ne-obraschalas-k-rf-s-prosboy-ob-uvelichenii-postavok-elektroenergii-1053628244.html

Абхазия не обращалась к РФ с просьбой об увеличении поставок электроэнергии

Абхазия не обращалась к РФ с просьбой об увеличении поставок электроэнергии

Sputnik Абхазия

В ближайшее время Абхазия полностью выберет запланированный объем поставок российской электроэнергии. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T19:12+0300

2025-02-05T19:12+0300

2025-02-05T19:12+0300

в абхазии

общество

россия

абхазия

электроэнергия

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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Абхазия не обращалась к России с просьбой об увеличении поставок электроэнергии, сообщает ТАСС. Российское информационное агентство опровергло ранее появившееся сообщение в абхазских телеграм-каналах о том, что и.о. президента Валерий Бганба ведет переговоры с Россией о предоставлении дополнительного перетока. В распространяемой информации говорится, что Россия якобы планирует предоставить дополнительный объем перетока, который будет оплачен за счет средств финансовой помощи Российской Федерации, которую Абхазия недополучила в прошлом году. Член правления "Интер РАО" Александра Панина отметила, что Абхазия в ближайшее время полностью выберет запланированный объем поставок электроэнергии из России и официально не обращалась с заявками на их увеличение. Напротив, Панина подчеркнула, что республика обращалась с просьбой об их снижении в феврале.

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общество, россия, абхазия, электроэнергия