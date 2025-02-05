https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/abkhaziya-ne-obraschalas-k-rf-s-prosboy-ob-uvelichenii-postavok-elektroenergii-1053628244.html
Абхазия не обращалась к РФ с просьбой об увеличении поставок электроэнергии
Абхазия не обращалась к РФ с просьбой об увеличении поставок электроэнергии
Sputnik Абхазия
В ближайшее время Абхазия полностью выберет запланированный объем поставок российской электроэнергии. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T19:12+0300
2025-02-05T19:12+0300
2025-02-05T19:12+0300
в абхазии
общество
россия
абхазия
электроэнергия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031851195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7aa2a96366c3526f4e837e202d385d0.jpg
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Абхазия не обращалась к России с просьбой об увеличении поставок электроэнергии, сообщает ТАСС. Российское информационное агентство опровергло ранее появившееся сообщение в абхазских телеграм-каналах о том, что и.о. президента Валерий Бганба ведет переговоры с Россией о предоставлении дополнительного перетока. В распространяемой информации говорится, что Россия якобы планирует предоставить дополнительный объем перетока, который будет оплачен за счет средств финансовой помощи Российской Федерации, которую Абхазия недополучила в прошлом году. Член правления "Интер РАО" Александра Панина отметила, что Абхазия в ближайшее время полностью выберет запланированный объем поставок электроэнергии из России и официально не обращалась с заявками на их увеличение. Напротив, Панина подчеркнула, что республика обращалась с просьбой об их снижении в феврале.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031851195_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f20fc2b8e01ddf44397309db87b7ad1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, россия, абхазия, электроэнергия
общество, россия, абхазия, электроэнергия
Абхазия не обращалась к РФ с просьбой об увеличении поставок электроэнергии
В ближайшее время Абхазия полностью выберет запланированный объем поставок российской электроэнергии.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Абхазия не обращалась к России с просьбой об увеличении поставок электроэнергии, сообщает ТАСС.
Российское информационное агентство опровергло ранее появившееся сообщение в абхазских телеграм-каналах о том, что и.о. президента Валерий Бганба ведет переговоры с Россией о предоставлении дополнительного перетока.
В распространяемой информации говорится, что Россия якобы планирует предоставить дополнительный объем перетока, который будет оплачен за счет средств финансовой помощи Российской Федерации, которую Абхазия недополучила в прошлом году.
Член правления "Интер РАО" Александра Панина отметила, что Абхазия в ближайшее время полностью выберет запланированный объем поставок электроэнергии из России и официально не обращалась с заявками на их увеличение.
Напротив, Панина подчеркнула, что республика обращалась с просьбой об их снижении в феврале.