https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/energosistema-abkhazii-trebuet-bolee-24-milliardov-rubley-vlozheniy-1053629419.html

Энергосистема Абхазии требует более 24 миллиардов рублей вложений

Энергосистема Абхазии требует более 24 миллиардов рублей вложений

Sputnik Абхазия

Республика столкнулась с большим количеством проблем, в том числе в энергетической сфере, после политического кризиса в ноябре. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. По результатам мониторинга 2017 года в энергосистему Абхазии нужно вложить более 24 миллиардов рублей."Таких денег у нашей страны нет, а с 2017 года цены изменились и эта сумма ещё больше", — рассказал Бадра Гунба.По его словам, после политического кризиса в ноябре республика столкнулась со множеством проблем, в том числе в энергетике. И тогда он запросил поддержку у руководства РФ в виде гуманитарного перетока электроэнергии."Уверен, что и в будущем мы сможем решать такого рода сложные вопросы с руководством России".Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.

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электроэнергетика, абхазия, общество, россия