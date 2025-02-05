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Энергосистема Абхазии требует более 24 миллиардов рублей вложений
Энергосистема Абхазии требует более 24 миллиардов рублей вложений
Sputnik Абхазия
Республика столкнулась с большим количеством проблем, в том числе в энергетической сфере, после политического кризиса в ноябре. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T21:57+0300
2025-02-05T21:57+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. По результатам мониторинга 2017 года в энергосистему Абхазии нужно вложить более 24 миллиардов рублей."Таких денег у нашей страны нет, а с 2017 года цены изменились и эта сумма ещё больше", — рассказал Бадра Гунба.По его словам, после политического кризиса в ноябре республика столкнулась со множеством проблем, в том числе в энергетике. И тогда он запросил поддержку у руководства РФ в виде гуманитарного перетока электроэнергии."Уверен, что и в будущем мы сможем решать такого рода сложные вопросы с руководством России".Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.
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электроэнергетика, абхазия, общество, россия
электроэнергетика, абхазия, общество, россия
Энергосистема Абхазии требует более 24 миллиардов рублей вложений
21:57 05.02.2025 (обновлено: 22:11 05.02.2025)
Республика столкнулась с большим количеством проблем, в том числе в энергетической сфере, после политического кризиса в ноябре.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. По результатам мониторинга 2017 года в энергосистему Абхазии нужно вложить более 24 миллиардов рублей.
"Таких денег у нашей страны нет, а с 2017 года цены изменились и эта сумма ещё больше", — рассказал Бадра Гунба.
"В этой связи мы рассчитываем на системную поддержку, на политическое решение руководства РФ для выхода Абхазии из этой тяжёлой проблемы".
По его словам, после политического кризиса в ноябре республика столкнулась со множеством проблем, в том числе в энергетике. И тогда он запросил поддержку у руководства РФ в виде гуманитарного перетока электроэнергии.
"Уверен, что и в будущем мы сможем решать такого рода сложные вопросы с руководством России".
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.