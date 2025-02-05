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https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-obsudit-uvelichenie-peretoka-elektrichestva-vo-vremya-vizita-v-rf-1053629546.html
Гунба обсудит увеличение перетока электричества во время визита в РФ
Гунба обсудит увеличение перетока электричества во время визита в РФ
Sputnik Абхазия
Политический деятель планирует провести встречи с диаспорой, а также обсудить ключевые вопросы с российскими руководителями. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Вопрос увеличения перетока электричества в Абхазию обсудит Бадра Гунба во время визита в Москву.По его словам, помимо встреч с диаспорой, у него запланированы переговоры с российскими руководителями.Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.
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россия, абхазия, электричество, электроснабжение

Гунба обсудит увеличение перетока электричества во время визита в РФ

22:05 05.02.2025 (обновлено: 22:11 05.02.2025)
© Sputnik / Алексей МайшевМосковский Кремль и Покровский собор
Московский Кремль и Покровский собор - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Политический деятель планирует провести встречи с диаспорой, а также обсудить ключевые вопросы с российскими руководителями.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Вопрос увеличения перетока электричества в Абхазию обсудит Бадра Гунба во время визита в Москву.
По его словам, помимо встреч с диаспорой, у него запланированы переговоры с российскими руководителями.
"Хотя наверняка в рамках политической борьбы кто-то использует этот мой визит для обвинений. Но на эти вещи я не обращаю внимания, главное — продолжить работу по обеспечению электричеством наших граждан", — пояснил он.
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.
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