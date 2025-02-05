https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-obsudit-uvelichenie-peretoka-elektrichestva-vo-vremya-vizita-v-rf-1053629546.html

Гунба обсудит увеличение перетока электричества во время визита в РФ

Гунба обсудит увеличение перетока электричества во время визита в РФ

Sputnik Абхазия

Политический деятель планирует провести встречи с диаспорой, а также обсудить ключевые вопросы с российскими руководителями. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

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россия

абхазия

электричество

электроснабжение

в абхазии

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Вопрос увеличения перетока электричества в Абхазию обсудит Бадра Гунба во время визита в Москву.По его словам, помимо встреч с диаспорой, у него запланированы переговоры с российскими руководителями.Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.

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россия, абхазия, электричество, электроснабжение