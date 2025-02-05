https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-podpisal-soglashenie-mezhdu-kandidatami-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053622192.html
Гунба подписал соглашение между кандидатами о признании результатов выборов
Гунба подписал соглашение между кандидатами о признании результатов выборов
Sputnik Абхазия
Планируется, что подписание данного соглашения будет способствовать снижению напряжения в обществе в преддверии выборов. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T12:47+0300
2025-02-05T12:47+0300
2025-02-05T14:36+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба инициировал и первым подписал соглашение между претендентами на высший государственный пост о признании результатов выборов между участниками избирательного процесса.Бадра Гунба положительно оценил слова своего оппонента по предвыборной кампании Адгура Ардзинба о готовности признать итоги выборов и недопущению радикальных действий.
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выборы президента абхазии - 2025, выборы, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, выборы, абхазия
Гунба подписал соглашение между кандидатами о признании результатов выборов
12:47 05.02.2025 (обновлено: 14:36 05.02.2025)
Планируется, что подписание данного соглашения будет способствовать снижению напряжения в обществе в преддверии выборов.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба инициировал и первым подписал соглашение между претендентами на высший государственный пост о признании результатов выборов между участниками избирательного процесса.
"Данное заявление способствует снятию напряженности в обществе и выражает надежду на то, что выборы пройдут в спокойной обстановке".
Бадра Гунба положительно оценил слова своего оппонента по предвыборной кампании Адгура Ардзинба о готовности признать итоги выборов и недопущению радикальных действий.