https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-podpisal-soglashenie-mezhdu-kandidatami-o-priznanii-rezultatov-vyborov-1053622192.html

Гунба подписал соглашение между кандидатами о признании результатов выборов

Гунба подписал соглашение между кандидатами о признании результатов выборов

Sputnik Абхазия

Планируется, что подписание данного соглашения будет способствовать снижению напряжения в обществе в преддверии выборов. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T12:47+0300

2025-02-05T12:47+0300

2025-02-05T14:36+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

выборы

абхазия

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба инициировал и первым подписал соглашение между претендентами на высший государственный пост о признании результатов выборов между участниками избирательного процесса.Бадра Гунба положительно оценил слова своего оппонента по предвыборной кампании Адгура Ардзинба о готовности признать итоги выборов и недопущению радикальных действий.

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выборы президента абхазии - 2025, выборы, абхазия