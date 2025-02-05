Гунба: проект газопровода в Абхазию можно реализовать при поддержке России

"Россия приняла решение о газификации Южной Осетии. Считаю, что мы тоже сможем добиться успехов на переговорах по этому вопросу. У нас есть проект по дну Чёрного моря провести распределительные сети. Но его стоимость около 90 млрд рублей. Конечно, у нас таких денег нет, но это возможно при поддержке России", - сказал Гунба.