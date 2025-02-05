https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/gunba-proekt-gazoprovoda-v-abkhaziyu-mozhno-realizovat-pri-podderzhke-rossii-1053629781.html
Гунба: проект газопровода в Абхазию можно реализовать при поддержке России
Гунба: проект газопровода в Абхазию можно реализовать при поддержке России
Sputnik Абхазия
Реализация проекта потребует финансовых вложений в размере порядка 90 миллиардов рублей. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T22:10+0300
2025-02-05T22:10+0300
2025-02-05T22:10+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Проект газопровода в Абхазию по дну Черного моря реализовать реально, если договориться с Россией о поддержке, заявил Бадра Гунба.Цена вопроса — 90 миллиардов рублей.Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.
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газопровод, абхазия, россия, экономика
газопровод, абхазия, россия, экономика
Гунба: проект газопровода в Абхазию можно реализовать при поддержке России
Реализация проекта потребует финансовых вложений в размере порядка 90 миллиардов рублей.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Проект газопровода в Абхазию по дну Черного моря реализовать реально, если договориться с Россией о поддержке, заявил Бадра Гунба.
Цена вопроса — 90 миллиардов рублей.
"Россия приняла решение о газификации Южной Осетии. Считаю, что мы тоже сможем добиться успехов на переговорах по этому вопросу. У нас есть проект по дну Чёрного моря провести распределительные сети. Но его стоимость около 90 млрд рублей. Конечно, у нас таких денег нет, но это возможно при поддержке России", - сказал Гунба.
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазской гостелерадиокомпании.