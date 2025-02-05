https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/kosilov-o-populyarnosti-abkhazii-dlya-turistov-bolshoy-plyus--sukhoputnaya-granitsa-s-rossiey---1053621338.html

Косилов о популярности Абхазии для туристов: большой плюс – сухопутная граница с Россией

Косилов о популярности Абхазии для туристов: большой плюс – сухопутная граница с Россией

Sputnik Абхазия

Абхазия периодически попадает в рейтинги самых популярных направлений для отдыха у россиян. Например, по данным российской ассоциации "Турпомощь", в топе... 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T12:58+0300

2025-02-05T12:58+0300

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Косилов о популярности Абхазии туристической Sputnik Абхазия Косилов о популярности Абхазии туристической

Абхазия периодически попадает в рейтинги самых популярных направлений для отдыха у россиян. Например, по данным российской ассоциации "Турпомощь", в топе направлений-2024: Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, ОАЭ и Китай. А средняя стоимость тура выросла с 2019 года с 42 тысяч до 102 тысяч рублей. Чем вызван спрос Абхазии у россиян, какие факторы влияют на это и как поддерживать этот интерес? Ответы на эти вопросы в эфире радио Sputnik искали вместе с руководителем абхазского направления российской туркомпании Сергеем Косиловым. Сохранить эту тенденцию Абхазия может за счет цен на отдых, считает эксперт. "Цена и качество. Если сейчас цена тура с перелетом уже доходит до стоимости отеля в Турции, то качество пока оставляет желать лучшего. Пока Турция на первом месте с большим отрывом именно потому, что она за такие же деньги предлагает гораздо лучшее качество, стабильно", – отметил Сергей Косилов. Слушайте подкаст.

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