https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/kosilov-o-populyarnosti-abkhazii-dlya-turistov-bolshoy-plyus--sukhoputnaya-granitsa-s-rossiey---1053621338.html
Косилов о популярности Абхазии для туристов: большой плюс – сухопутная граница с Россией
Косилов о популярности Абхазии для туристов: большой плюс – сухопутная граница с Россией
Sputnik Абхазия
Абхазия периодически попадает в рейтинги самых популярных направлений для отдыха у россиян. Например, по данным российской ассоциации "Турпомощь", в топе... 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T12:58+0300
2025-02-05T12:58+0300
2025-02-05T12:58+0300
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Косилов о популярности Абхазии туристической
Sputnik Абхазия
Косилов о популярности Абхазии туристической
Абхазия периодически попадает в рейтинги самых популярных направлений для отдыха у россиян. Например, по данным российской ассоциации "Турпомощь", в топе направлений-2024: Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, ОАЭ и Китай. А средняя стоимость тура выросла с 2019 года с 42 тысяч до 102 тысяч рублей. Чем вызван спрос Абхазии у россиян, какие факторы влияют на это и как поддерживать этот интерес? Ответы на эти вопросы в эфире радио Sputnik искали вместе с руководителем абхазского направления российской туркомпании Сергеем Косиловым. Сохранить эту тенденцию Абхазия может за счет цен на отдых, считает эксперт. "Цена и качество. Если сейчас цена тура с перелетом уже доходит до стоимости отеля в Турции, то качество пока оставляет желать лучшего. Пока Турция на первом месте с большим отрывом именно потому, что она за такие же деньги предлагает гораздо лучшее качество, стабильно", – отметил Сергей Косилов. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, россия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Абхазия периодически попадает в рейтинги самых популярных направлений для отдыха у россиян. Например, по данным российской ассоциации "Турпомощь", в топе направлений-2024: Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, ОАЭ и Китай. А средняя стоимость тура выросла с 2019 года с 42 тысяч до 102 тысяч рублей. Чем вызван спрос Абхазии у россиян, какие факторы влияют на это и как поддерживать этот интерес? Ответы на эти вопросы в эфире радио Sputnik искали вместе с руководителем абхазского направления российской туркомпании Сергеем Косиловым.
"Есть большой плюс, который выделяет Абхазию из этого списка, из этой пятерки, которая активно сейчас обсуждается, – это то, что Абхазия имеет сухопутную границу с Россией. Ни одна из перечисленных стран не имеет прямого сообщения, необходима только авиаперевозка. За счет этого Абхазия вмещает в себя гораздо больше желающих, чем более дорогостоящие авианаправления", – сказал Косилов.
Сохранить эту тенденцию Абхазия может за счет цен на отдых, считает эксперт.
"Цена и качество. Если сейчас цена тура с перелетом уже доходит до стоимости отеля в Турции, то качество пока оставляет желать лучшего. Пока Турция на первом месте с большим отрывом именно потому, что она за такие же деньги предлагает гораздо лучшее качество, стабильно", – отметил Сергей Косилов.