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МВД сможет самостоятельно выдворять иностранцев-нарушителей из России
МВД сможет самостоятельно выдворять иностранцев-нарушителей из России
Sputnik Абхазия
Изменения в законодательстве были приняты в августе прошлого года и вступают в силу с сегодняшнего дня. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Сотрудники МВД России смогут самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев из страны за административные нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Эти полномочия, в частности, получили главы территориальных органов полиции и их замы, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков и их заместители.Кроме того, принимать решение о выдворении иностранцев из России за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, смогут начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.
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МВД сможет самостоятельно выдворять иностранцев-нарушителей из России

11:18 05.02.2025 (обновлено: 11:23 05.02.2025)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовый участковый пункт полиции в Новосибирской области
Новый участковый пункт полиции в Новосибирской области - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Изменения в законодательстве были приняты в августе прошлого года и вступают в силу с сегодняшнего дня.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Сотрудники МВД России смогут самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев из страны за административные нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", – поясняется на официальном сайте МВД РФ.

Эти полномочия, в частности, получили главы территориальных органов полиции и их замы, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков и их заместители.
Кроме того, принимать решение о выдворении иностранцев из России за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, смогут начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.
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