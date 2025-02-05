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МВД сможет самостоятельно выдворять иностранцев-нарушителей из России

МВД сможет самостоятельно выдворять иностранцев-нарушителей из России

Sputnik Абхазия

Изменения в законодательстве были приняты в августе прошлого года и вступают в силу с сегодняшнего дня. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Сотрудники МВД России смогут самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев из страны за административные нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Эти полномочия, в частности, получили главы территориальных органов полиции и их замы, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков и их заместители.Кроме того, принимать решение о выдворении иностранцев из России за совершение отдельных проступков, связанных с нарушением режима пребывания, смогут начальники линейных отделов или управлений полиции на транспорте и их заместители.

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