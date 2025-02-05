https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/tsik-nachal-vydavat-udostovereniya-na-pravo-golosovaniya-grazhdanam-bez-propiski-1053625191.html

ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам без прописки

ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам без прописки

Sputnik Абхазия

Начиная с сегодняшнего дня, согласно положению о выборах, нельзя публиковать результаты социологических опросов, касающихся избирательной кампании. 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T15:49+0300

2025-02-05T15:49+0300

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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам, у которых нет прописки, сообщил на брифинге в Сухуме председатель комиссии Дмитрий Маршан. Итоги выборов будут подводиться по тем же правилам, что и в 2020 году. Кандидат, который во втором туре наберет наибольшее количество голосов, должен выиграть и другого кандидата, и графу "против всех" в совокупности, пояснил Маршан. С сегодняшнего дня результаты социологических опросов публиковать в Абхазии нельзя.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов — Бадра Гунба, Олег Барциц, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.

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