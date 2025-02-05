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ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам без прописки
ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам без прописки
Sputnik Абхазия
Начиная с сегодняшнего дня, согласно положению о выборах, нельзя публиковать результаты социологических опросов, касающихся избирательной кампании. 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T15:49+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам, у которых нет прописки, сообщил на брифинге в Сухуме председатель комиссии Дмитрий Маршан. Итоги выборов будут подводиться по тем же правилам, что и в 2020 году. Кандидат, который во втором туре наберет наибольшее количество голосов, должен выиграть и другого кандидата, и графу "против всех" в совокупности, пояснил Маршан. С сегодняшнего дня результаты социологических опросов публиковать в Абхазии нельзя.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов — Бадра Гунба, Олег Барциц, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.
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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, выборы, политика, общество
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, выборы, политика, общество
ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам без прописки
15:49 05.02.2025 (обновлено: 16:17 05.02.2025)
Начиная с сегодняшнего дня, согласно положению о выборах, нельзя публиковать результаты социологических опросов, касающихся избирательной кампании.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам, у которых нет прописки, сообщил на брифинге в Сухуме председатель комиссии Дмитрий Маршан.
"Открепительные талоны отменили и правильно сделали, наши граждане злоупотребляли, голосовали как по месту прописки, так и по открепительному талону", — считает он.
Итоги выборов будут подводиться по тем же правилам, что и в 2020 году. Кандидат, который во втором туре наберет наибольшее количество голосов, должен выиграть и другого кандидата, и графу "против всех" в совокупности, пояснил Маршан.
"Никаких "джентльменских соглашений" ЦИК принимать не будет — мы знаем, чем они заканчивались", — резюмировал председатель ЦИК.
С сегодняшнего дня результаты социологических опросов публиковать в Абхазии нельзя.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов — Бадра Гунба, Олег Барциц, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.