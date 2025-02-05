https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/turbaza-achba-o-perspektivakh-vinodeliya-v-abkhazii-kak-turisticheskogo-napravleniya--1053609490.html

Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии как туристического направления

Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии как туристического направления

Sputnik Абхазия

Как в Абхазии развивается гастротуризм, какую роль в этом играет виноделие, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта в селе Лабра, предприниматель... 05.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-05T11:36+0300

2025-02-05T11:36+0300

2025-02-05T11:36+0300

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Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии, как туристического направления Sputnik Абхазия Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии, как туристического направления

Туристический проект в селе Лабра включает в себя целый комплекс: винзавод, ресторан, вскоре начнут работать коттеджи, музей истории виноградарства Абхазии и парковая зона. Руководитель этого проекта, предприниматель Николай Ачба в программе "Турбаза" рассказал, насколько перспективен гастротуризм в Абхазии. "Сам проект начал реализовываться с 2014 года, когда мы с братьями стали высаживать в Лабре виноград. 80 гектаров уже плодоносит, и еще 10 мы досадим в течение этого года. Я по профессии винодел, поэтому для меня самое важное в этом проекте –виноградники и винзавод. Деньги были выделены по программе льготного кредитования на условиях софинансирования", – рассказал Ачба. Слушайте подкаст.

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