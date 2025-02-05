https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/turbaza-achba-o-perspektivakh-vinodeliya-v-abkhazii-kak-turisticheskogo-napravleniya--1053609490.html
Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии как туристического направления
Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии как туристического направления
Sputnik Абхазия
Как в Абхазии развивается гастротуризм, какую роль в этом играет виноделие, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта в селе Лабра, предприниматель... 05.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-05T11:36+0300
2025-02-05T11:36+0300
2025-02-05T11:36+0300
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Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии, как туристического направления
Sputnik Абхазия
Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии, как туристического направления
Туристический проект в селе Лабра включает в себя целый комплекс: винзавод, ресторан, вскоре начнут работать коттеджи, музей истории виноградарства Абхазии и парковая зона. Руководитель этого проекта, предприниматель Николай Ачба в программе "Турбаза" рассказал, насколько перспективен гастротуризм в Абхазии. "Сам проект начал реализовываться с 2014 года, когда мы с братьями стали высаживать в Лабре виноград. 80 гектаров уже плодоносит, и еще 10 мы досадим в течение этого года. Я по профессии винодел, поэтому для меня самое важное в этом проекте –виноградники и винзавод. Деньги были выделены по программе льготного кредитования на условиях софинансирования", – рассказал Ачба. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, вино, виноделие, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, вино, виноделие, аудио
Турбаза: Ачба о перспективах виноделия в Абхазии как туристического направления
Как в Абхазии развивается гастротуризм, какую роль в этом играет виноделие, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта в селе Лабра, предприниматель Николай Ачба.
Туристический проект в селе Лабра включает в себя целый комплекс: винзавод, ресторан, вскоре начнут работать коттеджи, музей истории виноградарства Абхазии и парковая зона. Руководитель этого проекта, предприниматель Николай Ачба в программе "Турбаза" рассказал, насколько перспективен гастротуризм в Абхазии.
"Сам проект начал реализовываться с 2014 года, когда мы с братьями стали высаживать в Лабре виноград. 80 гектаров уже плодоносит, и еще 10 мы досадим в течение этого года. Я по профессии винодел, поэтому для меня самое важное в этом проекте –виноградники и винзавод. Деньги были выделены по программе льготного кредитования на условиях софинансирования", – рассказал Ачба.