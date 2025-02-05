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Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве
Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве
Sputnik Абхазия
Проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik рассказал о встрече с Сергеем Кириенко в университете и... 05.02.2025, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, находясь в Абхазии, сделал ряд заявлений и провел несколько встреч, в том числе с ректором Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия. Также состоялась встреча с членами Академии наук Абхазии. Они обсудили научные инициативы, поговорили о развитии взаимодействия двух государств. О том, какие перспективы для абхазского научного сообщества открыл визит Кириенко в республику, в интервью радио рассказал проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, сергей кириенко, образование, агу, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, сергей кириенко, образование, агу, аудио

Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве

15:10 05.02.2025 (обновлено: 15:11 05.02.2025)
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Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве
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Проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik рассказал о встрече с Сергеем Кириенко в университете и перспективах взаимодействия России и Абхазии в сфере образования.
Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, находясь в Абхазии, сделал ряд заявлений и провел несколько встреч, в том числе с ректором Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия. Также состоялась встреча с членами Академии наук Абхазии. Они обсудили научные инициативы, поговорили о развитии взаимодействия двух государств. О том, какие перспективы для абхазского научного сообщества открыл визит Кириенко в республику, в интервью радио рассказал проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия.

"Для Абхазии это большое событие, особенно после определенного периода турбулентности, неоднозначной позиции, которая высказывалась в российских СМИ. Был напряженный период. Слава богу, к нам приехал человек, который прекрасно понимает ситуацию, владеет информацией, человек, который настроен позитивно и настроен на активную работу. Нас всех радовало, что это человек из Абхазии, который любит ее, который в каждом уголке нашей страны видит свое детство. В первую очередь, когда к нам приезжает такой гость, нас радует, что он разделяет с нами общие мысли и понимание того, как мы должны развиваться и двигаться вперед. Тем более хорошо, что этот человек будет отвечать за сотрудничество между Абхазией и Россией. Это очень важно!" – сказал Гвинджия.

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