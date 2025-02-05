Взаимный интерес: Гвинджия о встрече с Кириенко в АГУ и абхазо-российском сотрудничестве

"Для Абхазии это большое событие, особенно после определенного периода турбулентности, неоднозначной позиции, которая высказывалась в российских СМИ. Был напряженный период. Слава богу, к нам приехал человек, который прекрасно понимает ситуацию, владеет информацией, человек, который настроен позитивно и настроен на активную работу. Нас всех радовало, что это человек из Абхазии, который любит ее, который в каждом уголке нашей страны видит свое детство. В первую очередь, когда к нам приезжает такой гость, нас радует, что он разделяет с нами общие мысли и понимание того, как мы должны развиваться и двигаться вперед. Тем более хорошо, что этот человек будет отвечать за сотрудничество между Абхазией и Россией. Это очень важно!" – сказал Гвинджия.