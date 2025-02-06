https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/glavnyy-chetverg-sanguliya-o-vypolnenii-dokhodnoy-chasti-byudzheta-sukhumskogo-rayona--1053641002.html

Главный четверг: Сангулия о выполнении доходной части бюджета Сухумского района

Главный четверг: Сангулия о выполнении доходной части бюджета Сухумского района

Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности главы Сухумского района Аслан Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал, каким был прошлый год для района, каковы доходы и как они... 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T17:21+0300

2025-02-06T17:21+0300

2025-02-06T17:21+0300

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Главный четверг: Сангулия о выполнении доходной части бюджета Сухумского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Сангулия о выполнении доходной части бюджета Сухумского района

Исполнение доходной части бюджета Сухумского района за 2024 года составило 255 миллионов 425 тысяч рублей. Планы по налоговым поступлениям были перевыполнены, сказал Сангулия.О том, за счет чего удалось выполнить доходную часть бюджета, какие виды налогов большего всего приносят доход району, и куда были направлены средства, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, сухумский район, бюджет, аудио