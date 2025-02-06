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Гвинджия рассказал о визите Кириенко и развитии сотрудничества с Россией в образовании
Гвинджия рассказал о визите Кириенко и развитии сотрудничества с Россией в образовании
Sputnik Абхазия
Отношения Абхазии и России в области образования самые лучшие, которые только могут быть где-нибудь в мире, заявил проректор АГУ Максим Гвинджия в эфире радио... 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T11:22+0300
2025-02-06T11:22+0300
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Он подчеркнул, что огромное количество абитуриентов из республики учится в России, у АГУ есть большая договорная база с российскими вузами, в том числе с МГУ и СПбГУ. Кроме того, Гвинджия рассказал, какие договоренности были достигнуты в ходе визита первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. Подробнее в видео Sputnik.
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Гвинджия рассказал о визите Кириенко и развитии сотрудничества с Россией в образовании
11:22 06.02.2025 (обновлено: 13:54 06.02.2025)
Отношения Абхазии и России в области образования самые лучшие, которые только могут быть где-нибудь в мире, заявил проректор АГУ Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что огромное количество абитуриентов из республики учится в России, у АГУ есть большая договорная база с российскими вузами, в том числе с МГУ и СПбГУ.
Кроме того, Гвинджия рассказал, какие договоренности были достигнуты в ходе визита первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.
Подробнее в видео Sputnik.