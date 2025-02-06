https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/gvindzhiya-rasskazal-o-vizite-kirienko-i-razvitii-sotrudnichestva-s-rossiey-v-obrazovanii-1053630624.html

Гвинджия рассказал о визите Кириенко и развитии сотрудничества с Россией в образовании

Гвинджия рассказал о визите Кириенко и развитии сотрудничества с Россией в образовании

Sputnik Абхазия

Отношения Абхазии и России в области образования самые лучшие, которые только могут быть где-нибудь в мире, заявил проректор АГУ Максим Гвинджия в эфире радио... 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T11:22+0300

2025-02-06T11:22+0300

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Он подчеркнул, что огромное количество абитуриентов из республики учится в России, у АГУ есть большая договорная база с российскими вузами, в том числе с МГУ и СПбГУ. Кроме того, Гвинджия рассказал, какие договоренности были достигнуты в ходе визита первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. Подробнее в видео Sputnik.

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