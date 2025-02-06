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Посредник: Джопуа об отстреле волков и шакалов в Абхазии

Посредник: Джопуа об отстреле волков и шакалов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года. О том, почему растет численность... 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T10:25+0300

2025-02-06T10:25+0300

2025-02-06T10:25+0300

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Посредник: Джопуа об отстреле волков и шакалов в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Джопуа об отстреле волков и шакалов в Абхазии

Государственной ветслужбе Абхазии поручено организовать отстрел волков и шакалов в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года. О том, почему растет численность хищников и как с ними бороться, в эфире радио Sputnik рассказал глава Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа.Слушайте подкаст. Распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2025 год" подписал и.о. премьер-министра Валерий Бганба. ️5556 рублей составит вознаграждение населению и охотникам за одного уничтоженного волка, 2779 рублей — за одного шакала. Финансирование расходов будет осуществляться из резервного фонда Кабмина. МЧС, главам местных администраций и СЭС поручено оказать содействие при утилизации и захоронении туш диких животных.

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подкасты, абхазия, посредник, ветеринарные службы, природные ресурсы, экология, волки, шакалы, аудио