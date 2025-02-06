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Развить виноделие и продвигать Абхазию: как инвестпроект повлияет на туризм в республике
Развить виноделие и продвигать Абхазию: как инвестпроект повлияет на туризм в республике
Sputnik Абхазия
В селе Лабра Очамчырского района появилось новое место притяжения для туристов – винзавод и ресторан. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T20:30+0300
2025-02-06T20:30+0300
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Как появилась идея строительства объекта и как культура виноделия повлияет на туризм в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта, предприниматель Николай Ачба. По его словам, проект построен при помощи программы абхазо-российского льготного кредитования, его общая сметная стоимость – 685 миллионов рублей. Это один из крупных объектов, который позволит развивать туризм в восточной Абхазии. На винзаводе и в ресторане будут трудоустроены около 100 человек, в основном местные жители. По плану завод будет ежегодно выпускать порядка 700-800 тысяч бутылок вина из местного винограда. Подробнее в видео Sputnik.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, виноделие, видео
абхазия, видео, мультимедиа, виноделие, видео
Развить виноделие и продвигать Абхазию: как инвестпроект повлияет на туризм в республике
В селе Лабра Очамчырского района появилось новое место притяжения для туристов – винзавод и ресторан.
Как появилась идея строительства объекта и как культура виноделия повлияет на туризм в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта, предприниматель Николай Ачба.
По его словам, проект построен при помощи программы абхазо-российского льготного кредитования, его общая сметная стоимость – 685 миллионов рублей.
Это один из крупных объектов, который позволит развивать туризм в восточной Абхазии.
На винзаводе и в ресторане будут трудоустроены около 100 человек, в основном местные жители. По плану завод будет ежегодно выпускать порядка 700-800 тысяч бутылок вина из местного винограда.
Подробнее в видео Sputnik.