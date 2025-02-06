https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/razvit-vinodelie-i-prodvigat-abkhaziyu-kak-investproekt-povliyaet-na-turizm-v-respublike-1053649809.html

Развить виноделие и продвигать Абхазию: как инвестпроект повлияет на туризм в республике

Развить виноделие и продвигать Абхазию: как инвестпроект повлияет на туризм в республике

Sputnik Абхазия

В селе Лабра Очамчырского района появилось новое место притяжения для туристов – винзавод и ресторан. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T20:30+0300

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Как появилась идея строительства объекта и как культура виноделия повлияет на туризм в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта, предприниматель Николай Ачба. По его словам, проект построен при помощи программы абхазо-российского льготного кредитования, его общая сметная стоимость – 685 миллионов рублей. Это один из крупных объектов, который позволит развивать туризм в восточной Абхазии. На винзаводе и в ресторане будут трудоустроены около 100 человек, в основном местные жители. По плану завод будет ежегодно выпускать порядка 700-800 тысяч бутылок вина из местного винограда. Подробнее в видео Sputnik.

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