Аэропорт "Сухум" принял первый тестовый рейс из Москвы
13:51 07.02.2025 (обновлено: 18:18 07.02.2025)
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Состоялся первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт в Сухуме из России.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Сегодня международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба принял тестовый рейс Москва — Сухум с пассажирами на борту.
"Спустя более 30 лет Сухумский аэропорт принял самолет, которого мы ждали так давно", — заявил Бадра Гунба, прилетевший в воздушную гавань на одном рейсе вместе с абхазскими студентами, которые обучаются в России.
"Я принял решение пригласить наших студентов и ощутить на себе все прелести первого полета. Уже с начала туристического сезона мы ждем регулярные рейсы в города России. География полетов в Россию будет расширяться", – сказал Гунба
© Sputnik / Леон Адлейба Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
© Sputnik / Леон Адлейба Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
© Sputnik / Леон Адлейба Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
© Sputnik / Леон Адлейба Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый прилет самолета в Сухумский Аэропорт
Сегодня рейс в Сухум совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро", есть еще несколько авиакомпаний, которые планируют присоединиться, отметил абхазский политический деятель.
"И, безусловно, это одно из важнейших направлений, которые мы дальше будем развивать. Транспортная доступность, инфраструктура Абхазии, которая должна и будет призвана к улучшению экономического состояния нашей страны", – сказал Гунба.
Первый тестовый рейс в аэропорт Сухума прошел успешно. Самолет из московского Внуково благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу.
Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.