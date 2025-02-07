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Аэропорт "Сухум" принял первый тестовый рейс из Москвы

Аэропорт "Сухум" принял первый тестовый рейс из Москвы

Sputnik Абхазия

Аэропорт "Сухум" в Абхазии принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. Полет из московского аэропорта Внуково совершала российская авиакомпания "ЮВТ Аэро". Россия и Абхазия хотят открыть регулярное авиасообщение между странами к началу летнего сезона.

2025-02-07T13:51+0300

2025-02-07T13:51+0300

2025-02-07T18:18+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Сегодня международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба принял тестовый рейс Москва — Сухум с пассажирами на борту."Я принял решение пригласить наших студентов и ощутить на себе все прелести первого полета. Уже с начала туристического сезона мы ждем регулярные рейсы в города России. География полетов в Россию будет расширяться", – сказал ГунбаСегодня рейс в Сухум совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро", есть еще несколько авиакомпаний, которые планируют присоединиться, отметил абхазский политический деятель.Первый тестовый рейс в аэропорт Сухума прошел успешно. Самолет из московского Внуково благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу.Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.

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