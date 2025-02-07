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Кровля девятиэтажки загорелась в Сухуме

Кровля девятиэтажки загорелась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Новом районе Сухума загорелась кровля девятиэтажки на улице Киараз. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Новом районе Сухума загорелась кровля девятиэтажки на улице Киараз. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС. Сигнал поступил на пульт дежурного в 12:09. В тушении задействовали пять пожарных расчетов ПСО Сухума и ПСЧ Гулрыпшского района.Работа по ликвидации возгорания продолжается.

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