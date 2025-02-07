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Начкебия: Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя
Начкебия: Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя
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Общественный деятель, писатель Даур Начкебия о политической ситуации в Абхазии. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T15:09+0300
2025-02-07T15:09+0300
2025-02-07T15:36+0300
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Начкебия о политической ситуации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Начкебия о политической ситуации в Абхазии
Выборная кампания в Абхазии выходит на финишную прямую. На этот раз в республике выборы президента вновь внеочередные. О том, как достичь политической стабильности, своим мнением поделился общественный деятель, писатель Даур Начкебия. Он считает, что страну изнутри "штормит" не без причины – Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, политика, кризис, общество, аудио
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Начкебия: Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя
15:09 07.02.2025 (обновлено: 15:36 07.02.2025)
Общественный деятель, писатель Даур Начкебия о политической ситуации в Абхазии.
Выборная кампания в Абхазии выходит на финишную прямую. На этот раз в республике выборы президента вновь внеочередные. О том, как достичь политической стабильности, своим мнением поделился общественный деятель, писатель Даур Начкебия.
"Мы много лет наступаем на одни и те же грабли, и наше общество не застраховано от каких-то послевыборных потрясений, к сожалению. Это не по вине отдельных людей, а по причине несовершенства нашей политической системы. Поэтому надо думать, как эту систему усовершенствовать, сделать ее более действенной применительно к нашим абхазским реалиям", – отметил Начкебия.
Он считает, что страну изнутри "штормит" не без причины – Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя.
"Размежевание в нашем обществе более глубокое, чем просто жажда власти или доступа к ресурсам. Идет размежевание идейное", – считает Начкебия.