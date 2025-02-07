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Начкебия: Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя

Начкебия: Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя

Sputnik Абхазия

Общественный деятель, писатель Даур Начкебия о политической ситуации в Абхазии. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

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Начкебия о политической ситуации в Абхазии Sputnik Абхазия Начкебия о политической ситуации в Абхазии

Выборная кампания в Абхазии выходит на финишную прямую. На этот раз в республике выборы президента вновь внеочередные. О том, как достичь политической стабильности, своим мнением поделился общественный деятель, писатель Даур Начкебия. Он считает, что страну изнутри "штормит" не без причины – Абхазия до сих пор находится в поисках самой себя. Слушайте подкаст.

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