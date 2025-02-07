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Россия и Южная Осетия приступили к созданию Инвестпрограммы на 2026-2030 годы
Россия и Южная Осетия приступили к созданию Инвестпрограммы на 2026-2030 годы
Sputnik Абхазия
По словам замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача, программа будет предполагать более амбициозные планы по росту экономики, торговли, зарплат... 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T11:47+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Россия и Южная Осетия приступили к созданию госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба российского Минэкономразвития.По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, одним из значимых итогов развития югоосетинской экономики в 2024 году можно считать завершение перехода на таможенное законодательство ЕАЭС, что позволило увеличить доходы госбюджета. Во время визита в Цхинвал делегация Минэкономразвития России также осмотрела объекты, которые строятся и реконструируются в рамках совместных программ. Так, по программе льготного кредитования реализуется четыре проекта – камнеобрабатывающее предприятие, лесоперерабатывающий и консервный заводы, производство базальтового волокна. На них выделено 2,7 миллиарда рублей, по плану это поможет создать 600 новых рабочих мест.
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россия, южная осетия, новости
россия, южная осетия, новости
Россия и Южная Осетия приступили к созданию Инвестпрограммы на 2026-2030 годы
11:47 07.02.2025 (обновлено: 12:02 07.02.2025)
По словам замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача, программа будет предполагать более амбициозные планы по росту экономики, торговли, зарплат, развитию отдельных отраслей.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Россия и Южная Осетия приступили к созданию госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба российского Минэкономразвития.
По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, одним из значимых итогов развития югоосетинской экономики в 2024 году можно считать завершение перехода на таможенное законодательство ЕАЭС, что позволило увеличить доходы госбюджета.
Во время визита в Цхинвал делегация Минэкономразвития России также осмотрела объекты, которые строятся и реконструируются в рамках совместных программ. Так, по программе льготного кредитования реализуется четыре проекта – камнеобрабатывающее предприятие, лесоперерабатывающий и консервный заводы, производство базальтового волокна. На них выделено 2,7 миллиарда рублей, по плану это поможет создать 600 новых рабочих мест.
"Все проекты находятся в завершающей стадии, и нам даже удалось ознакомиться с первой продукцией некоторых из них", – заявил Дмитрий Вольвач.