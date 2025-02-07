https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/rossiya-i-yuzhnaya-osetiya-pristupili-k-sozdaniyu-investprogrammy-na-2026-2030-gody-1053655905.html

Россия и Южная Осетия приступили к созданию Инвестпрограммы на 2026-2030 годы

Россия и Южная Осетия приступили к созданию Инвестпрограммы на 2026-2030 годы

Sputnik Абхазия

По словам замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача, программа будет предполагать более амбициозные планы по росту экономики, торговли, зарплат... 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T11:47+0300

2025-02-07T11:47+0300

2025-02-07T12:02+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Россия и Южная Осетия приступили к созданию госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба российского Минэкономразвития.По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, одним из значимых итогов развития югоосетинской экономики в 2024 году можно считать завершение перехода на таможенное законодательство ЕАЭС, что позволило увеличить доходы госбюджета. Во время визита в Цхинвал делегация Минэкономразвития России также осмотрела объекты, которые строятся и реконструируются в рамках совместных программ. Так, по программе льготного кредитования реализуется четыре проекта – камнеобрабатывающее предприятие, лесоперерабатывающий и консервный заводы, производство базальтового волокна. На них выделено 2,7 миллиарда рублей, по плану это поможет создать 600 новых рабочих мест.

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