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Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
Sputnik Абхазия
Для совершения терактов подозреваемые прошли подготовку на Украине. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T10:21+0300
2025-02-07T10:21+0300
2025-02-07T10:32+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. ФСБ задержала четырех женщин, работавших на украинскую разведку, сообщает пресс-служба ведомства. Они находились в Севастополе, Воронеже и Ростове и готовили теракты против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.Для этого задержанные прошли спецподготовку на Украине — научились обращаться со стрелковым оружием, обучились минно-взрывному делу, методам выявления наблюдения. В местах их проживания изъяли взрывчатку, компоненты для ее изготовления, средства связи. Все женщины дали признательные показания, им грозит до 30 лет заключения.
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новости, россия, украина
Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
10:21 07.02.2025 (обновлено: 10:32 07.02.2025)
Для совершения терактов подозреваемые прошли подготовку на Украине.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. ФСБ задержала четырех женщин, работавших на украинскую разведку, сообщает пресс-служба ведомства.
Они находились в Севастополе, Воронеже и Ростове и готовили теракты против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.
Для этого задержанные прошли спецподготовку на Украине — научились обращаться со стрелковым оружием, обучились минно-взрывному делу, методам выявления наблюдения.
В местах их проживания изъяли взрывчатку, компоненты для ее изготовления, средства связи.
Все женщины дали признательные показания, им грозит до 30 лет заключения.