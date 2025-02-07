https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/takie-obstoyatelstva-tabagua-o-politicheskoy-stabilnosti-abkhazii-1053643130.html

Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии

Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как пройдут выборы президента Абхазии и что сделать потом, чтобы достичь политической стабильности, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился бывший... 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T10:22+0300

2025-02-07T10:22+0300

2025-02-07T10:22+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

выборы президента абхазии - 2025

политика

конституционная реформа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/06/1053642959_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b5acc93c86ebcc5116df6af085d11245.jpg

Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии

О том, как пройдут выборы президента Абхазии и что сделать потом, чтобы достичь политической стабильности, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился бывший председатель ЦИК республики, экс-депутат, член рабочей группы Народного Собрания по выработке предложений о поправках к Конституции Республики Абхазия Батал Табагуа.Я думаю, что выборы пройдут спокойно, сказал Табагуа в эфире радио."Все кандидаты, которые выдвинулись на президентство, люди мыслящие по-государственному, и поэтому тут быть по-другому и не может", – сказал Табагауа.По мнению собеседника Sputnik, пришло время проведения серьезных реформ –поделиться властью, часть функций по назначению исполнительной власти по представлению президента передать Парламенту, но это не происходит, отметил Табагуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, выборы президента абхазии - 2025, политика, конституционная реформа, аудио