https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/takie-obstoyatelstva-tabagua-o-politicheskoy-stabilnosti-abkhazii-1053643130.html
Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии
Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как пройдут выборы президента Абхазии и что сделать потом, чтобы достичь политической стабильности, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился бывший... 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T10:22+0300
2025-02-07T10:22+0300
2025-02-07T10:22+0300
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выборы президента абхазии - 2025
политика
конституционная реформа
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Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Табагуа о политической стабильности Абхазии
О том, как пройдут выборы президента Абхазии и что сделать потом, чтобы достичь политической стабильности, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился бывший председатель ЦИК республики, экс-депутат, член рабочей группы Народного Собрания по выработке предложений о поправках к Конституции Республики Абхазия Батал Табагуа.Я думаю, что выборы пройдут спокойно, сказал Табагуа в эфире радио."Все кандидаты, которые выдвинулись на президентство, люди мыслящие по-государственному, и поэтому тут быть по-другому и не может", – сказал Табагауа.По мнению собеседника Sputnik, пришло время проведения серьезных реформ –поделиться властью, часть функций по назначению исполнительной власти по представлению президента передать Парламенту, но это не происходит, отметил Табагуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, выборы президента абхазии - 2025, политика, конституционная реформа, аудио
подкасты, такие обстоятельства, выборы президента абхазии - 2025, политика, конституционная реформа, аудио
О том, как пройдут выборы президента Абхазии и что сделать потом, чтобы достичь политической стабильности, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился бывший председатель ЦИК республики, экс-депутат, член рабочей группы Народного Собрания по выработке предложений о поправках к Конституции Республики Абхазия Батал Табагуа.
Я думаю, что выборы пройдут спокойно, сказал Табагуа в эфире радио.
"Все кандидаты, которые выдвинулись на президентство, люди мыслящие по-государственному, и поэтому тут быть по-другому и не может", – сказал Табагауа.
По мнению собеседника Sputnik, пришло время проведения серьезных реформ –поделиться властью, часть функций по назначению исполнительной власти по представлению президента передать Парламенту, но это не происходит, отметил Табагуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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