https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/voenkor-neveroyatno-kruto-chto-v-zone-svo-mnogo-podrazdeleniy-pod-raznymi-flagami-1053655187.html

Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами

Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами

Sputnik Абхазия

Военкор Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik рассказал о том, что разные взгляды не мешают российским солдатам вместе бороться за безопасность страны. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T13:57+0300

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Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами Sputnik Абхазия Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами

"В зоне СВО находится огромное количество разных подразделений под разными флагами. Это невероятно круто, когда в момент беды и опасности для нашей страны, парни и под красным флагом, и под имперским флагом делают все, чтобы наши дети жили в безопасности, сытые и счастливые. Вот что самое главное. Спорить о том, кто лучше, кто хуже и так далее не стоит, стоит делать следующую вещь: смотреть в будущее и строить нам с вами нашу страну так, как мы ее видим. Хотите действительно как-то влиять на политический ракурс страны и движение? Записывайтесь в разные программы, все эти социальные лифты работают, поэтому меньше разговоров в чатах, больше каких-то конкретных действий", – сказал Обищенко.

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