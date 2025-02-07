https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/voenkor-neveroyatno-kruto-chto-v-zone-svo-mnogo-podrazdeleniy-pod-raznymi-flagami-1053655187.html
Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами
Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами
Sputnik Абхазия
Военкор Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik рассказал о том, что разные взгляды не мешают российским солдатам вместе бороться за безопасность страны. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T13:57+0300
2025-02-07T13:57+0300
2025-02-07T15:33+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
украина
нато
спецоперация
безопасность
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/07/1053655282_0:41:580:367_1920x0_80_0_0_1deca32ff2cedafe8851c12623d5900f.jpg
Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами
Sputnik Абхазия
Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами
"В зоне СВО находится огромное количество разных подразделений под разными флагами. Это невероятно круто, когда в момент беды и опасности для нашей страны, парни и под красным флагом, и под имперским флагом делают все, чтобы наши дети жили в безопасности, сытые и счастливые. Вот что самое главное. Спорить о том, кто лучше, кто хуже и так далее не стоит, стоит делать следующую вещь: смотреть в будущее и строить нам с вами нашу страну так, как мы ее видим. Хотите действительно как-то влиять на политический ракурс страны и движение? Записывайтесь в разные программы, все эти социальные лифты работают, поэтому меньше разговоров в чатах, больше каких-то конкретных действий", – сказал Обищенко.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/07/1053655282_0:0:580:435_1920x0_80_0_0_51dbb7661dfdd57d7326fd5543f0cc36.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, безопасность, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, безопасность, аудио
Военкор: невероятно круто, что в зоне СВО много подразделений под разными флагами
13:57 07.02.2025 (обновлено: 15:33 07.02.2025)
Военкор Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik рассказал о том, что разные взгляды не мешают российским солдатам вместе бороться за безопасность страны.
"В зоне СВО находится огромное количество разных подразделений под разными флагами. Это невероятно круто, когда в момент беды и опасности для нашей страны, парни и под красным флагом, и под имперским флагом делают все, чтобы наши дети жили в безопасности, сытые и счастливые. Вот что самое главное. Спорить о том, кто лучше, кто хуже и так далее не стоит, стоит делать следующую вещь: смотреть в будущее и строить нам с вами нашу страну так, как мы ее видим. Хотите действительно как-то влиять на политический ракурс страны и движение? Записывайтесь в разные программы, все эти социальные лифты работают, поэтому меньше разговоров в чатах, больше каких-то конкретных действий", – сказал Обищенко.