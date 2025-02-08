https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/esche-60-uchiteley-i-direktorov-shkol-abkhazii-pribyli-v-rossiyskiy-tsentr-znaniy-mashuk--1053674958.html

Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук"

Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук" в Пятигорске. 08.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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образование

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук" в Пятигорске. Они будут участвовать в образовательных мероприятиях по повышению квалификации. Договоренность об этом была достигнута при поддержке первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко по итогам его встречи с Бадрой Гунба.

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