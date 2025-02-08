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Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук"
Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук"
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук" в Пятигорске. 08.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук" в Пятигорске. Они будут участвовать в образовательных мероприятиях по повышению квалификации. Договоренность об этом была достигнута при поддержке первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко по итогам его встречи с Бадрой Гунба.
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абхазия, образование, россия, пятигорск
Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук"
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Еще 60 учителей и директоров школ Абхазии прибыли в российский Центр знаний "Машук" в Пятигорске.
Это уже второй поток абхазских педагогов. Ранее в Пятигорск прибыли 200 человек.
Они будут участвовать в образовательных мероприятиях по повышению квалификации.
Договоренность об этом была достигнута при поддержке первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко по итогам его встречи с Бадрой Гунба.