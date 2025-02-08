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Силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 08.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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россия, украина, министерство обороны рф, беспилотники
россия, украина, министерство обороны рф, беспилотники
Силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников
10:00 08.02.2025 (обновлено: 11:37 08.02.2025)
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
18 БпЛА сбили над Ростовской областью,
11 – над Волгоградской областью,
5 – над Белгородской областью,
2 – над Краснодарским краем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.