https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/uks-zavershil-raboty-po-osvescheniyu-dorogi-veduschey-k-aeroportu-sukhum-1053680464.html

УКС завершил работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум"

УКС завершил работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Управление капитального строительства Абхазии завершило работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум". 08.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-08T20:36+0300

2025-02-08T20:36+0300

2025-02-08T20:36+0300

в абхазии

абхазия

управление капитального строительства

аэропорт

сухумский аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/08/1053680294_0:8:644:370_1920x0_80_0_0_1b9bcbf0db5ba3a2a7cdd3aa766eb649.jpg

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Управление капитального строительства Абхазии завершило работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум". Трассу освещают 266 светильных ламп. Генеральным подрядчиком выступило "Чергоморэнерго". Всего установлено 133 новые опоры и новый трансформатор, чтобы обеспечить их электроэнергией. 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс с пассажирами из московского "Внуково". Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко ранее заявлял, что аэропорт может заработать с мая 2025 года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, управление капитального строительства, аэропорт, сухумский аэропорт