https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/uks-zavershil-raboty-po-osvescheniyu-dorogi-veduschey-k-aeroportu-sukhum-1053680464.html
УКС завершил работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум"
УКС завершил работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Управление капитального строительства Абхазии завершило работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум". 08.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-08T20:36+0300
2025-02-08T20:36+0300
2025-02-08T20:36+0300
в абхазии
абхазия
управление капитального строительства
аэропорт
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/08/1053680294_0:8:644:370_1920x0_80_0_0_1b9bcbf0db5ba3a2a7cdd3aa766eb649.jpg
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Управление капитального строительства Абхазии завершило работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум". Трассу освещают 266 светильных ламп. Генеральным подрядчиком выступило "Чергоморэнерго". Всего установлено 133 новые опоры и новый трансформатор, чтобы обеспечить их электроэнергией. 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс с пассажирами из московского "Внуково". Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко ранее заявлял, что аэропорт может заработать с мая 2025 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/08/1053680294_70:0:573:377_1920x0_80_0_0_8d2f7b5b47b542f53f3dad1b6cff3319.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, управление капитального строительства, аэропорт, сухумский аэропорт
абхазия, управление капитального строительства, аэропорт, сухумский аэропорт
УКС завершил работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум"
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Управление капитального строительства Абхазии завершило работы по освещению дороги, ведущей к аэропорту "Сухум".
Трассу освещают 266 светильных ламп. Генеральным подрядчиком выступило "Чергоморэнерго".
Всего установлено 133 новые опоры и новый трансформатор, чтобы обеспечить их электроэнергией.
"Длина трассы, которую мы осветили, около четырех километров. Аэропорт — объект стратегический, все работы выполнены с учетом необходимых требований. Сумма контракта — 29 миллионов 141 тысяча рублей", — сообщил глава УКС Тимур Агрба.
7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс с пассажирами из московского "Внуково". Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко ранее заявлял, что аэропорт может заработать с мая 2025 года.