Вооруженные силы России освободили Дзержинск в ДНР
© Sputnik / Станислав КрасильниковЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Вооруженные силы России освободили Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21254 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы специальной военной автомобильной техники. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)