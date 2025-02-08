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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-dzerzhinsk-v-dnr-1053677461.html
Вооруженные силы России освободили Дзержинск в ДНР
Вооруженные силы России освободили Дзержинск в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Вооруженные силы России освободили Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации... 08.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-08T17:15+0300
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Вооруженные силы России освободили Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, днр, министерство обороны рф
россия, украина, днр, министерство обороны рф

Вооруженные силы России освободили Дзержинск в ДНР

17:15 08.02.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Вооруженные силы России освободили Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21254 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы специальной военной автомобильной техники. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)
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