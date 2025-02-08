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Взаимный интерес: Дбар об образовательной экспедиции Центра науки МГУ при АГУ
Взаимный интерес: Дбар об образовательной экспедиции Центра науки МГУ при АГУ
Sputnik Абхазия
Директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар в интервью радио Sputnik рассказал о сотрудничестве Абхазии и России в сфере науки на базе... 08.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-08T15:25+0300
2025-02-08T15:25+0300
2025-02-08T15:25+0300
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Взаимный интерес: Дбар об образовательной экспедиции Центра науки МГУ при АГУ
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Дбар об образовательной экспедиции Центра науки МГУ при АГУ
Научная экспедиция Центра науки и образования МГУ организована при Абхазском госуниверситете. Основные направления исследований — изучение современных природных процессов, оценка последствий изменений климата, анализ потенциала расширения рекреационной инфраструктуры.В настоящее время около 60 ученых, студентов и преподавателей работают на территории Сухума и восточных районов Абхазии. В прошлом году экспедиция исследовала территории Пицундского мыса и Мюссерской возвышенности. Обо всем подробнее рассказал директор Института экологии Роман Дбар. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, сотрудничество, образование, агу, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, сотрудничество, образование, агу, аудио
Взаимный интерес: Дбар об образовательной экспедиции Центра науки МГУ при АГУ
Директор Института экологии, проректор АГУ Роман Дбар в интервью радио Sputnik рассказал о сотрудничестве Абхазии и России в сфере науки на базе госуниверситета.
Научная экспедиция Центра науки и образования МГУ организована при Абхазском госуниверситете. Основные направления исследований — изучение современных природных процессов, оценка последствий изменений климата, анализ потенциала расширения рекреационной инфраструктуры.
В настоящее время около 60 ученых, студентов и преподавателей работают на территории Сухума и восточных районов Абхазии. В прошлом году экспедиция исследовала территории Пицундского мыса и Мюссерской возвышенности. Обо всем подробнее рассказал директор Института экологии Роман Дбар.