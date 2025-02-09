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Абхазия получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы
Абхазия получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Абхазия уже в понедельник получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы, заявил замминистра экономического... 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T15:51+0300
2025-02-09T15:51+0300
2025-02-09T15:51+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Абхазия уже в понедельник получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Решение ускорить финансирование ряда знаковых проектов в республике принято после недавнего визита в Абхазию первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, сказал Вольвач. По его словам, на средства программы российской помощи будет сформирован целый медицинский кластер в Сухуме, который российская сторона оснастит новейшей медицинской техникой и обучит персонал.
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абхазия, медицина, россия
Абхазия получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Абхазия уже в понедельник получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Решение ускорить финансирование ряда знаковых проектов в республике принято после недавнего визита в Абхазию первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, сказал Вольвач.
"Я надеюсь, что через два года в республике будет новая, современная, трехэтажная детская клиническая больница на 66 коек с возможностью проводить сложные медицинские операции", — отметил замминистра экономразвития.
По его словам, на средства программы российской помощи будет сформирован целый медицинский кластер в Сухуме, который российская сторона оснастит новейшей медицинской техникой и обучит персонал.