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Абхазия получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы

Абхазия получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Абхазия уже в понедельник получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы, заявил замминистра экономического... 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T15:51+0300

2025-02-09T15:51+0300

2025-02-09T15:51+0300

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абхазия

медицина

россия

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Абхазия уже в понедельник получит от России 144 миллиона рублей на строительство детской больницы, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Решение ускорить финансирование ряда знаковых проектов в республике принято после недавнего визита в Абхазию первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, сказал Вольвач. По его словам, на средства программы российской помощи будет сформирован целый медицинский кластер в Сухуме, который российская сторона оснастит новейшей медицинской техникой и обучит персонал.

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