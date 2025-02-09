https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/aeroport-sukhuma-prinyal-pervykh-passazhirov-spustya-bolee-30-let-kak-eto-bylo-1053682541.html
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет: как это было
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет: как это было
Sputnik Абхазия
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет. 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T13:01+0300
2025-02-09T13:01+0300
2025-02-09T13:01+0300
видео
в абхазии
мультимедиа
абхазия
аэропорт
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/09/1053682872_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fcb215460d82a47fd710bb09b55e2e72.jpg
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет. Первый тестовый рейс из московского "Внуково" состоялся 7 февраля. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко ранее заявлял, что аэропорт может заработать с мая 2025 года.Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/09/1053682872_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d6fc11722104b6d8cf73361b8c377821.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, видео
видео, мультимедиа, абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, видео
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет: как это было
Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет.
Первый тестовый рейс из московского "Внуково" состоялся 7 февраля.
Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко ранее заявлял, что аэропорт может заработать с мая 2025 года.
Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.