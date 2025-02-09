https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/aeroport-sukhuma-prinyal-pervykh-passazhirov-spustya-bolee-30-let-kak-eto-bylo-1053682541.html

Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет: как это было

Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет: как это было

Sputnik Абхазия

Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T13:01+0300

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Аэропорт Сухума принял первых пассажиров спустя более 30 лет. Первый тестовый рейс из московского "Внуково" состоялся 7 февраля. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко ранее заявлял, что аэропорт может заработать с мая 2025 года.Аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.

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