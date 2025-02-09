https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/gruppa-abkhazskikh-pedagogov-vernulas-iz-tsentra-znaniy-mashuk-1053684966.html

Группа абхазских педагогов вернулась из Центра знаний "Машук"

Группа абхазских педагогов вернулась из Центра знаний "Машук"

Sputnik Абхазия

В рамках программы по повышению квалификации в российский центр было направлено более 250 представителей образовательной сферы Абхазии. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T14:40+0300

2025-02-09T14:40+0300

2025-02-09T15:07+0300

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Первая группа учителей и директоров школ Абхазии вернулась из Центра знаний "Машук" в российском Пятигорске.Договоренность об участии педагогов в образовательных мероприятиях по повышению квалификации на базе центра была достигнута при поддержке первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко по итогам его встречи с Бадрой Гунба."Полученные в России знания пойдут на пользу не только нам, учителям, но и детям, с которыми мы работаем", — рассказал учитель географии ткуарчалской школы Даниил Какулия после возвращения из Центра знаний "Машук". Преподаватель обратил внимание, что чаще всего педагоги привыкают работать по традиционным схемам и замкнутым стандартам."А вот на форуме мы делали акцент на нетрадиционных способах взаимодействия и обучения детей. И я думаю, что при использовании этих подходов будет больше эффекта в обучении детей, больше пользы они получат от такого формата", — рассказал он. По словам Какулия, абхазские учителя хотели бы продолжить обмен знаниями, а в будущем — не только на территории России, но и в Абхазии. Он также указал на необходимость постепенно повышать уровень образования, не топтаться на одному месте. Абхазии было бы полезно иметь такие проекты совместно с Россией, это очень сильно повлияло бы на молодежь, обеспечило бы ее социальными лифтами, заявила учительница начальных классов Рузанна Кесян. По ее мнению, это стало бы прекрасной мотивацией для молодежи."Я была просто поражена (центром знаний "Машук"), я благодарна Владимиру Владимировичу Путину за такой проект", — поделилась своими впечатлениями Рузанна Кесян.Вместе с тем, как отметила учитель русского языка Нино Елиава, Абхазия и Россия находятся в одном культурном и образовательном пространстве". По ее словам, педагоги двух стран сталкиваются с одинаковыми проблемами."Поэтому, когда мы стали взаимодействовать, контакт произошел мгновенно. Был теплый прием, ощущение того, что ты сразу попал в свое культурное пространство. Все-таки мы находимся в одном образовательном поле. И многие ученики, наши выпускники поступают в вузы Российской Федерации. Естественно, нам необходимо такое взаимодействие", — резюмировала она.С 6 по 9 февраля в Центре знаний "Машук" на Ставрополье проходила программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. Перед участниками выступили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, генеральный директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков, замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, статс-секретарь - замруководителя "Росмолодежи" Денис Аширов и другие ведущие эксперты в области образования.

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