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Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах
Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T19:31+0300
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Sputnik Абхазский драмтеатр 13 февраля в 19:00 – спектакль по произведению Рущбея Смыр "Семра". Режиссер-постановщик Мадина Аргун. Абхазский Молодежный театр 10 февраля в 19:00 – спектакль "Призраки". РУСДРАМ
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культура, абхазия, сухум
Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах
Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе.
13 февраля в 19:00 – спектакль по произведению Рущбея Смыр "Семра". Режиссер-постановщик Мадина Аргун.
Абхазский Молодежный театр
10 февраля в 19:00 – спектакль "Призраки".
11 февраля в 19:00 – спектакль "Отцы и дети" по мотивам произведения Ивана Тургенева. Режиссер Егор Равинский.
13 февраля в 19:00 – спектакль по произведению Михаила Агеева режиссера Романа Кочержевского.
14 февраля в 19:00 – спектакль "Софичка" автора Фазиля Искандера. Режиссер постановки Елена Одинцова.
15 февраля в 15:00 – детский спектакль "Маугли" в постановке Джамбула Жордания.
16 февраля в 19:00 – комедия "Клинический случай" по мотивам произведения Рэя Куни в постановке Сергея Ефремова.