https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/kulturnaya-afisha-abkhazii-dramy-komedii-i-skazki-v-teatrakh--1053687809.html

Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах

Культурная афиша Абхазии: драмы, комедии и сказки в театрах

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

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Sputnik Абхазский драмтеатр 13 февраля в 19:00 – спектакль по произведению Рущбея Смыр "Семра". Режиссер-постановщик Мадина Аргун. Абхазский Молодежный театр 10 февраля в 19:00 – спектакль "Призраки". РУСДРАМ

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