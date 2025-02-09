https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/pochti-ves-gal-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovodnoy-linii-1053681503.html

Почти весь Гал остался без воды из-за аварии на водопроводной линии

Почти весь Гал остался без воды из-за аварии на водопроводной линии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Почти весь Гал остался без воды из-за аварии на водопроводной линии, сообщил Sputnik первый замглавы администрации района, начальник... 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T11:14+0300

2025-02-09T11:14+0300

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в абхазии

абхазия

водоснабжение

галский район

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Почти весь Гал остался без воды из-за аварии на водопроводной линии, сообщил Sputnik первый замглавы администрации района, начальник УГХ Дмитрий Адлейба.По его словам, это самая большая авария за последние несколько лет. Сейчас без воды остается северная часть города, а в южной части давление в водопроводе очень слабое.Необходимо заменить 40 метров трубы диаметром 500 сантиметров и 10 метров трубы диаметром 700, но для этого администрация не располагает нужной техникой и средствами, добавил Адлейба.УГХ обратилось к главе района Константину Пилия с просьбой оказать содействие в привлечении средств из республиканского бюджета.Сколько понадобится денег и времени на устранение аварии, пока неизвестно. Специалистам предстоит провести полное обследование проблемных участков и составить смету.

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абхазия, водоснабжение, галский район