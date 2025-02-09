https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/rossiyane-sovershili-pochti-6-millionov-poezdok-v-abkhaziyu-1053686114.html

Россияне совершили почти 6 миллионов поездок в Абхазию

Россияне совершили почти 6 миллионов поездок в Абхазию

Sputnik Абхазия

За прошедший год выездной туризм в России вырост на четверть, россияне совершили почти 30 миллионов поездок. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T17:15+0300

2025-02-09T17:15+0300

2025-02-09T17:15+0300

в абхазии

абхазия

россия

туризм

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Россияне совершили порядка 5,81 миллиона поездок в Абхазию в минувшем году, следует из данных Погранслужбы ФСБ России. Республика уступила только Турции, куда было совершено 6,2 миллиона выездов. На третьем месте — Казахстан (2,81 миллиона поездок). Выездной туризм в прошлом году в России увеличился на 25%, всего было 29 миллионов поездок.

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