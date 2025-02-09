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Россияне совершили почти 6 миллионов поездок в Абхазию
Россияне совершили почти 6 миллионов поездок в Абхазию
Sputnik Абхазия
За прошедший год выездной туризм в России вырост на четверть, россияне совершили почти 30 миллионов поездок. 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T17:15+0300
2025-02-09T17:15+0300
2025-02-09T17:15+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Россияне совершили порядка 5,81 миллиона поездок в Абхазию в минувшем году, следует из данных Погранслужбы ФСБ России. Республика уступила только Турции, куда было совершено 6,2 миллиона выездов. На третьем месте — Казахстан (2,81 миллиона поездок). Выездной туризм в прошлом году в России увеличился на 25%, всего было 29 миллионов поездок.
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абхазия, россия, туризм
Россияне совершили почти 6 миллионов поездок в Абхазию
За прошедший год выездной туризм в России вырост на четверть, россияне совершили почти 30 миллионов поездок.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Россияне совершили порядка 5,81 миллиона поездок в Абхазию в минувшем году, следует из данных Погранслужбы ФСБ России.
Республика уступила только Турции, куда было совершено 6,2 миллиона выездов. На третьем месте — Казахстан (2,81 миллиона поездок).
Выездной туризм в прошлом году в России увеличился на 25%, всего было 29 миллионов поездок.