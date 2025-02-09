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Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов над территорией России
Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов над территорией России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 35 дронов над регионами России, сообщило Минобороны. 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T09:57+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 35 дронов над регионами России, сообщило Минобороны.Военные сбили:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов над территорией России
09:57 09.02.2025 (обновлено: 10:00 09.02.2025)
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 35 дронов над регионами России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.
18 беспилотников над Курской областью;
по четыре над Орловский областью и Краснодарским краем;
по три над Воронежской и Ростовской областями;
по одному над Крымом, Брянской и Тульской областями.