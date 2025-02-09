https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/telo-zhitelya-tyumeni-naydeno-v-ritsinskom-uschele-1053681663.html
Тело жителя Тюмени найдено в Рицинском ущелье
Тело жителя Тюмени найдено в Рицинском ущелье
Sputnik Абхазия
Мужчина ушел из дома в конце января, оставив все вещи и документы, специалисты экстренных служб вели поиски со 2 февраля. 09.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-09T11:53+0300
2025-02-09T11:53+0300
2025-02-09T11:53+0300
безопасность
мчс абхазии
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Тело 38-летнего жителя Тюмени Алексея Берестенева найдено в Рицинском ущелье, спасатели занимаются извлечением его из каньона, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что тело было найдено на 35 километре дороги, ведущей к озеру Рица. По предварительной информации, россиянин сорвался с обрыва.Берестенева разыскивали с 31 января в окрестностях Рицы. Сигнал о происшествии в МЧС поступил 2 февраля, сообщалось, что он перед уходом оставил все свои личные вещи и документы. Поиски прекратились 6 февраля и возобновились сегодня.После того, как спасатели достанут тело из ущелья, его направят в Сухумский морг и будут ждать родственников погибшего.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
безопасность, мчс абхазии
безопасность, мчс абхазии
Тело жителя Тюмени найдено в Рицинском ущелье
Мужчина ушел из дома в конце января, оставив все вещи и документы, специалисты экстренных служб вели поиски со 2 февраля.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Тело 38-летнего жителя Тюмени Алексея Берестенева найдено в Рицинском ущелье, спасатели занимаются извлечением его из каньона, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что тело было найдено на 35 километре дороги, ведущей к озеру Рица. По предварительной информации, россиянин сорвался с обрыва.
Берестенева разыскивали с 31 января в окрестностях Рицы. Сигнал о происшествии в МЧС поступил 2 февраля, сообщалось, что он перед уходом оставил все свои личные вещи и документы. Поиски прекратились 6 февраля и возобновились сегодня.
После того, как спасатели достанут тело из ущелья, его направят в Сухумский морг и будут ждать родственников погибшего.