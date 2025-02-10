https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/eremenko-abkhaziya--unikalnyy-poligon-gde-mozhno-izuchat-redkie-prirodnye-protsessy-v-mire--1053684817.html
Еременко об Абхазии: уникальный полигон для изучения редких природных процессов в мире
Еременко об Абхазии: уникальный полигон для изучения редких природных процессов в мире
Sputnik Абхазия
Последствия изменения климата, расширение рекреационной инфраструктуры и современные природные процессы изучают российские и абхазские специалисты в рамках... 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T11:19+0300
2025-02-10T11:19+0300
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Взаимный интерес: о сотрудничестве ученых Абхазии и России
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о сотрудничестве ученых Абхазии и России
Последствия изменения климата, расширение рекреационной инфраструктуры и современные природные процессы изучают российские и абхазские специалисты в рамках научной экспедиции Центра науки и образования МГУ, организованном при Абхазском госуниверситете.Какие конкретно вопросы оказались в центре внимания исследователей, насколько важен и полезен этот проект, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель экспедиции, доцент, кандидат географических наук Екатерина Еременко.Уже четыре года преподаватели и студенты МГУ совместно с Абхазским госуниверситетом и Институтом экологии Академии наук Абхазии проводят экспедиции по изучению различных природных процессов."Абхазия интересна географам, экологам как регион с уникальным субтропическим влажным климатом. На территории пространства бывшего союза, это единственный такой регион. Но дело в том, что интересен даже не сам климат, а то, как развиваются современные природные процессы в этом климате, в том числе процессы опасные, такие как селевые, оползневые, наводнения. Аналогов на территории бывшего союза в общем-то нет. Поэтому это уникальный для нас полигон, область, где мы можем показать студентам и изучать сами процессы, редкие в мире", – сказала Еременко.О том, с какими природными рисками сталкивается Абхазия, каковы рекомендации специалистов, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, агу, мгу имени м. в. ломоносова, аудио
подкасты, взаимный интерес, агу, мгу имени м. в. ломоносова, аудио
Последствия изменения климата, расширение рекреационной инфраструктуры и современные природные процессы изучают российские и абхазские специалисты в рамках научной экспедиции Центра науки и образования МГУ, организованном при Абхазском госуниверситете.
Какие конкретно вопросы оказались в центре внимания исследователей, насколько важен и полезен этот проект, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель экспедиции, доцент, кандидат географических наук Екатерина Еременко.
Уже четыре года преподаватели и студенты МГУ совместно с Абхазским госуниверситетом и Институтом экологии Академии наук Абхазии проводят экспедиции по изучению различных природных процессов.
"Абхазия интересна географам, экологам как регион с уникальным субтропическим влажным климатом. На территории пространства бывшего союза, это единственный такой регион. Но дело в том, что интересен даже не сам климат, а то, как развиваются современные природные процессы в этом климате, в том числе процессы опасные, такие как селевые, оползневые, наводнения. Аналогов на территории бывшего союза в общем-то нет. Поэтому это уникальный для нас полигон, область, где мы можем показать студентам и изучать сами процессы, редкие в мире", – сказала Еременко.
О том, с какими природными рисками сталкивается Абхазия, каковы рекомендации специалистов, слушайте в аудиофайле
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